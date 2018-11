'Je wilt geen damhert door je voorruit', politie reageert op ophef om afschieten damhert

ETTEN-LEUR - Veel mensen kunnen het maar moeilijk verkroppen, een damhert dat wordt doodgeschoten omdat het op de snelweg voor gevaarlijke situaties zorgt. Die situatie deed zich woensdagavond voor op de A58 bij Etten-Leur. 'Belachelijk', 'schandalig', 'gemakzuchtig', op de Facebookpagina van Omroep Brabant wordt ongenadig gereageerd. Een woordvoerder van de politie legt vrijdag uit waarom voor afschieten gekozen is: "We kunnen niet riskeren dat er een ongeluk gebeurt, omdat we te lang afwachten. Hoe zielig het ook is voor dat dier."

Woordvoerder Dik Advocaat vertelt: "Woensdagochtend waren er al meerdere meldingen binnengekomen dat er een damhert op de weg liep. Maar toen werd het ook weer stil, en leek het alsof de situatie zichzelf had opgelost."

Maar dat bleek niet het geval. Diezelfde avond dook het dier opnieuw op, op een wel heel onhandige plek: de snelweg A58. En daar zorgde het imposante beest voor gevaarlijke situaties. "Er kwamen behoorlijk wat meldingen van gevaarlijke situaties, zoals bijna-aanrijdingen."

Onvoorspelbaar

In zo'n geval wordt door de meldkamer contact opgenomen met de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen. Hoewel er nog geen aanrijding had plaatsgevonden, kwam er wel een faunabeheerder van die stichting naar Etten-Leur. Deze zag geen andere optie dan het damhert af te schieten. Advocaat: "Hij vertelde me dat een damhert in zo'n situatie ontzettend veel stress ervaart. Je weet dan ook niet hoe het dier gaat reageren als je het wilt verdoven. Bovendien kan dat alleen van heel dichtbij."

Verdoven doet de faunabeheerder niet zelf, dus dan had er gewacht moeten worden tot er iemand anders ter plekke was om dat te doen. "En omdat er dus al meerdere bijna-aanrijdingen waren gemeld, moest er snel gehandeld worden. Maar afschieten gebeurt alleen maar als alle andere opties zijn besproken en afgewogen. Er is echt wel goed over nagedacht."

'Gemakzucht'

Ondertussen denken verschillende Facebookgebruikers daar anders over. Iemand schrijft: 'Gewoon gemakzucht dus ...en lamlendigheid van de instanties. Hoe sneu... beestje was zich van geen kwaad bewust en loopt zo in de val van de luiheid en gemakzucht van de mens.' En een ander: 'Verdovingspijltje had ook een optie geweest maar ze schieten hier wel erg graag.'

Politiewoordvoerder Advocaat kan zich wel voorstellen waarom de kwestie mensen raakt: 'Zo'n damhert is ook een prachtig mooi dier. Maar je wilt toch niet dat hij bij iemand door z'n voorruit komt."

