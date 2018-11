Deel dit artikel:













Grote brand woonhuis Waalwijk, 20 omliggende huizen ontruimd en bewoners naar gemeentehuis gebracht De buurtbewoners worden met taxi's en taxibusjes naar het gemeentehuis gebracht. Foto: FPMB. Foto: FPMB

WAALWIJK - Verschillende inwoners van huizen aan het Westeinde in Waalwijk moesten zaterdagavond hun huis uit. Een woning in de straat stond in brand. Dat zorgde voor zoveel rook, dat de buren geëvacueerd moesten worden. Het ging volgens de gemeente om twintig tot vijfentwintig huizen. De bewoners die dat wilden, werden in het gemeentehuis tijdelijk opgevangen. Ongeveer veertig mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Taxibusjes en taxi's zijn ingezet om hen te vervoeren.

Geschreven door Malini Witlox

De brand brak zaterdagavond rond half negen uit in de meterkast van een twee-onder-een-kapwoning in de straat. Daarna ontstond een gasbrand. Enexis heeft het gas afgesloten. De bewoner van het huis raakte gewond door het inademen van rook en is nagekeken door personeel van een ambulance. Het vuur was uitslaand maar volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio wist de brandweer de brand te beperken tot één woning. "Het gaat om een oude woning, met veel hout. Dat was niet makkelijk te blussen." De woning ligt vlakbij snelweg A59. De rook waaide die kant op, waardoor autoverkeer langzaam moest rijden. Volgens de Veiligheidsregio mogen de bewoners terug zodra de brand geblust is. Rond tien uur hadden de brandweerlieden het vuur onder controle. De brandweer is aan het nablussen. De buurtbewoners mogen zaterdagnacht thuis slapen, werd rond kwart voor elf bekend. Ze worden onder begeleiding van de brandweer naar hun woningen gebracht.