Doedelzakken op begraafplaats Orthen in Den Bosch, Schots slachtoffer Eerste Wereldoorlog herdacht

DEN BOSCH - Van ver zijn ze te horen, de doedelzakken die de herdenking van de Schotse soldaat Gilbert McMicking op begraafplaats Orthen in Den Bosch begeleiden. Zondag was het precies honderd jaar geleden dat de Schot op die begraafplaats werd begraven. Op initiatief van Bosschenaar Roger Rossmeisl is dat zondag, in aanwezigheid van zijn Schotse familie, herdacht.

Een bijzonder verhaal. Een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog dat in Den Bosch is begraven en uitgerekend op de dag van de wapenstilstand is overleden. Gilbert McMicking ging niet dood door oorlogsgeweld, maar overleed aan de Spaanse griep. Hij studeerde in Duitsland en zat daar drie jaar gevangen. Door een ruil van gevangenen kwam hij in Nederland terecht. Daar werd niet de oorlog, maar de Spaanse griep hem op 24-jarige leeftijd fataal.

God save the queen

De Schotten nemen de herdenking van de honderd jaar overleden soldaat zeer serieus. Zijn familie is er speciaal voor naar Nederland gekomen. Doedelzakken spelen muziek. En gezamenlijk wordt het Britse volkslied 'God save the queen' gezongen.

Zo'n zestig mensen nemen deel aan de herdenking op begraafplaats Orthen in Den Bosch. "Het was voor de Schotten The Great War, bijna iedereen heeft wel een familielid verloren in de Eerste Wereldoorlog", zegt Roger Rossmeisl. Door alle publiciteit over de herdenking was hij even bang dat er busladingen vol naar de begraafplaats zouden komen. Maar dat viel uiteindelijk mee.

"Op deze herdenking rust een zegen, het zou gaan regenen en slecht weer zijn. En kijk nou eens, de zon schijnt zelfs", zegt Rossmeisl, die bijzonder tevreden is over de herdenking.