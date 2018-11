Dino begint petitie om Groningse toestanden in Altena te voorkomen: 'Heb er alle vertrouwen in'

GIESSEN - Dit kan niet waar zijn. Dat dacht Dino Tolhoek uit Giessen (47) toen hij vorige week hoorde dat de gaswinning in Waalwijk en omgeving doorgaat en zelfs mag worden uitgebreid. Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken is de veiligheid voor omwonenden niet in het geding. Zijn standpunt viel bij Tolhoek niet bepaald in goede aarde: "Dit is absurd."

Onder het motto redden wat er nog te redden valt, zocht Tolhoek de publiciteit. Niet voor zichzelf, maar voor zijn kinderen (van 7 en 10) en alle andere inwoners van Altena. Dit is de gemeente die in januari ontstaat en waarin Giessen, dat nog even onder de gemeente Woudrichem valt, opgaat.

'Zorgeloze toekomst'

Tolhoek: “De mensen hebben geen idee wat de gevolgen zijn van de beslissing van Wiebes. Ik ken mensen in Groningen, die me wisten te vertellen dat in een straal van tachtig kilometer rondom een boorput trillingen en schade voelbaar zijn. Mijn huis is opgetrokken uit houtskeletbouw, dus dat zal niet snel last krijgen van scheuren, maar voor anderen gaat dat echt anders liggen. Ik wil werken aan een zorgeloze toekomst voor hen.”

LEES OOK: Zorgt gaswinning in Waalwijk voor scheuren in de muur? Bekijk Q&A-sessie met expert hier terug

Om die reden is hij afgelopen weekend met de politieke partij AltenaLokaal op petitie.nl een handtekeningenactie begonnen. De eerste 280 reacties heeft hij binnen. Mocht dit initiatief deze week niet de gehoopte 30.000 handtekeningen opleveren, dan gaat Tolhoek maandag een fietstocht van 257 kilometer ondernemen. Vanuit Groningen, de provincie die al jaren gebukt gaat onder de gevolgen van het boren naar gas. Veertig man, onder wie vier plaatselijke politici, hebben toegezegd de Giessenaar te vergezellen.

“Ze zullen een harde kop, een portie wilskracht dus, nodig hebben, maar ik heb er alle vertrouwen in”, aldus Tolhoek, die indien nodig zelf geschikte fietsen kan leveren. Hij heeft een eigen rijwielzaak.

Hangslot om hek

Inwoners van het toekomstige Altena kunnen er zelf voor zorgen dat de actievoerders minder kilometers hoeven af te leggen. “Als we deze week wél die 30.000 handtekeningen halen – en daar reken ik op - dan hopen we die maandag aan te kunnen bieden aan Wiebes”, vertelt Tolhoek.

Wat er ook gebeurt: één ding staat vast. Hij is van plan om het hek rondom de ‘plant’ van Vermillion Energy met een hangslot dicht te maken. Vermillion is het Canadese energieconcern, dat van Wiebes de vergunning heeft om aan de slag te gaan.

“Dat begint met het boren in Aalburg. Bij de put die in mijn woonplaats staat, worden met veel kracht water en chemicaliën in de grondlagen gespoten. Door dit fracken moet het gas vrijkomen dat Vermillion wil winnen. Maar de mensen in Altena, Waalwijk en Loon op Zand hebben niet in de gaten wat dit voor hen gaat betekenen. De mogelijke gevolgen zijn bij hen niet bekend. Wat in Groningen al jaren het geval is, kan ook hier gebeuren. En dat allemaal, om geldelijk gewin”, aldus de Aalburgse Don Quichot, die de moed ondanks alle (vergeefse) protestacties die reeds zijn gehouden niet wil opgeven.

LEES OOK: Minister neemt petitie in ontvangst tegen gaswinning Loon op Zand en Waalwijk