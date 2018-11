Dochter van wraakvader Mario Haazen overvallen door hoge straf: ‘Hij deed het voor mij’

HELMOND - Niet alleen voor advocaat Jan-Hein Kuijpers was het vonnis van 4,5 jaar celstraf dat wraakvader Mario Haazen maandag kreeg in hoger beroep, een shock. Ook de ex-vrouw van Haazen en dochter Cherlaine wisten niet wat ze hoorden. “Ik dacht alleen maar: o jeetje, papa. Hij deed dit voor mij”, zegt Cherlaine maandagavond in RTL Late Night.

De moeder van Cherlaine kon haar oren niet geloven. “We schrokken allebei. We hadden dit echt niet verwacht. Misschien wel een beetje meer dan de tien maanden cel die hij eerst had gekregen, maar niet dit”, aldus de ex-vrouw van Mario Haazen..

Begin vorig jaar spoorde Haazen ex-tbs'er Jack S. op en sloeg hem minstens vier keer met een sneeuwschep op zijn hoofd. S. viel de 14-jarige dochter van Haazen lastig.

Klopt iets niet

De moeder van Cherlaine vertelt hoe de vermoedens begonnen dat Jack S. geen zuivere koffie was. “Die jongen legde bloemen achterin onze tuin. Ik stond er niet bij stil maar toen dacht ik pas: de poort was dicht, de bloemen lagen op haar fiets. Je klimt toch niet over een schutting om bloemen neer te leggen? Toen kwam het besef van: hier klopt iets niet. Toen heb ik Mario gebeld en die zei: 'je maakt jezelf veel te druk'.”

“We hebben samen zijn Facebook nagekeken en toen kwamen we erachter dat zijn profielfoto nep was. We hebben het met Cherlaine besproken. Maar op den duur ging de zoektocht verder.”

Fors strafblad

Jack S. bleek een ex-tbs'er met een fors strafblad. Haazen belde volgens zijn advocaat vervolgens twee weken lang de politie. “Op de dag zelf heeft hij zes a tien minuten voordat hij naar hem toeging de politie weer gebeld. Hij heeft hem expres op armen en benen geslagen omdat hij de politie al had gebeld vooraf”, aldus Kuijpers. Volgens de advocaat is dat bewijs dat hij hem niet dood heeft willen slaan.

De advocaat van Haazen gaat daarom in cassatie tegen het vonnis. “Het Hof heeft een andere kwalificatie aan de feiten gekoppeld, namelijk poging tot doodslag in plaats van zware mishandeling. Ik denk dat het Hof een waarschuwing naar de maatschappij wil geven, zo van: ga geen eigen rechter spelen”, zei de advocaat maandag in het televisieprogramma.

Op sociale media werd er maandagmiddag veel onbegrip geuit over het vonnis.

