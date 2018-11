Kloof tussen hart en hoofd: Een standbeeld of celstraf voor 'wraakvader' Mario Haazen?

'Hij is een vader die zijn dochter beschermde'. Het is misschien wel de meest gehoorde reactie, na de veroordeling van Mario Haazen tot 4,5 jaar cel. Een ex-tbs'er van in de veertig viel de minderjarige dochter van Haazen uit Helmond lastig. Haazen sloeg hem in elkaar met een schep. Advocaat Pieter van der Kruijs: "Hoe beschermt hij zijn kind hiermee? Hij is anderhalf jaar niet bij zijn kind geweest (voorarrest) en nu is hij er weer heel lang niet."

'Als het mijn dochter was geweest, had die ******* niet meer geleefd'

De reacties op de celstraf die Mario Haazen kreeg opgelegd, zijn ongemeen fel. Zeshonderd mensen plaatsten op de Facebookpagina van Omroep Brabant bij bovenstaande reactie een like of een hartje. 'Kom niet aan mijn kinderen, het is een oer-gevoel'. Maar wat stelt de rechter daar tegenover?

Jack S. versierde de toen 14-jarige dochter van Mario Haazen via een website. Ook legde hij bloemen in haar tuin. Fysiek heeft S. het meisje niet misbruikt.

De politie waarschuwde Haazen om niet voor eigen rechter te spelen. Ook de rechter neemt zogeheten 'eigenrichting' hoog op.

Haazen sloeg S. met een sneeuwschep op het hoofd. Dat acht de rechter in hoger beroep bewezen. Hij nam hiermee volgens de rechter het risico hem te doden. Daarmee komt de rechter tot een veroordeling voor poging tot doodslag, een zwaarder delict dan zware mishandeling.

Haazen werd eerder voor geweldsdelicten veroordeeld. Ook dat is meegewogen in de strafmaat.

'Die man verdient een standbeeld, iedere fatsoenlijke vader zou dit doen'

Jan-Hein Kuijpers is de advocaat van vader Mario Haazen. Volgens hem sloeg zijn cliënt niet op het hoofd van internet-kinderlokker S. en is poging tot doodslag een brug te ver. Maar op social media speelt die discussie eigenlijk geen rol. Daar is Mario Haazen toch vooral de man die zijn dochter beschermde. Of, zoals bovenstaande Facebookreactie laat zien, een held.

Voorstelbaar en emotioneel

Toch zullen de meeste mensen over het algemeen geen voorstander zijn van mishandeling met een schep. Waarom is de heersende mening online dan toch dat Mario Haazen een held is? Mediapsycholoog Mischa Coster: "Iedereen kan zich de woede van de vader wel voorstellen. En er is ook zoiets als confirmation bias. Als mensen heel sterk de overtuiging hebben dat iets goed is, hebben ze ook alleen nog maar oog en oor voor informatie die hun eigen overtuiging bevestigt. Zeker als er zware emotie bij komt kijken. En emotioneler dan dit, wordt het niet."

'De rechterlijke macht deugd hier niet'

Tegenargumenten worden dan automatisch afgedaan als irrelevant. Op Facebook bijvoorbeeld krijgt de rechterlijke macht ervan langs. Mensen komen volgens Coster online ook vaak in een zogenaamde echo chamber terecht, die de felheid van de reacties zou kunnen verklaren. "Dat is een plek waar iedereen hetzelfde roept en mensen elkaar in die mening bekrachtigen."

Mensen die vinden dat de wraakactie van Mario Haazen te ver ging, moeten online met een vergrootglas gezocht worden. Toch zijn ze er wel. "Maar als heel veel mensen iets zeggen, zijn anderen weer makkelijk geneigd om te denken: dan zal er wel een kern van waarheid inzitten. Ook al zouden ze op rationele gronden wel weten dat het niet de meest verstandige mening of actie is."

En tenslotte kunnen mensen met een afwijkende mening ook gewoon geen zin hebben om anderen over zich heen te krijgen.

'Hoe beschermt hij haar?'

Advocaat Pieter van der Kruijs verbaast zich vanuit zijn professie toch over het publieke sentiment: "We zijn een rechtsstaat waarin afspraken zijn gemaakt. Politie en justitie pakken iemand aan die de wet overtreedt." En verder over Haazen: "Hij beschermt zijn kind door met haar in gesprek te gaan; hoe is dat gegaan op die site? Wat heb je precies gedaan? Ben je erop ingegaan? Maar je beschermt je dochter toch niet door die man de filistijnen in te slaan? Je zorg moet bij je kind liggen. Maar deze vader is nu 1,5 jaar niet bij zijn kind geweest (voorarrest) en is nu ook weer heel lang weg."

De celstraf voor Mario Haazen laat een diepe kloof zien tussen koele rechtspraak en publiek sentiment

Ondertussen wordt online geld ingezameld voor Mario Haazen en zijn gezin, onder meer 'om zijn tijd in detentie draaglijker te maken'. En vindt zelfs Pieter Van der Kruijs dat er te twisten valt over de lengte van de in hoger beroep opgelegde straf. Mario Haazen gaat in cassatie bij de Hoge Raad.