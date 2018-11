Ook gaswinning in Loon op Zand blijft doorgaan

LOON OP ZAND - De gaswinning in Loon op Zand blijft doorgaan. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft woensdag definitief ingestemd met het plan. Dit houdt in dat Vermilion Energy Netherlands 447 miljoen kubieke meter gas mag winnen tot en met 2026. Wiebes gaf vorige week al toestemming voor uitbreiding van de gaswinning in Waalwijk.

Er wordt sinds 1995 gas gewonnen uit het veld Loon op Zand en sinds 2005 uit het gasveld Loon op Zand Zuid. Door het goedgekeurde plan mag het energieconcern dit langer blijven doen. De 447 miljoen kubieke meter gas staat gelijk aan het gemiddeld jaarlijkse gasverbruik van bijna 300.000 Nederlandse huishoudens.



De gaswinning in Waalwijk mag ook doorgaan en worden uitgebreid. Dit werd vorige week al bekendgemaakt. Daar verwacht Vermilion 1,6 miljard kubieke meter aardgas uit het veld te kunnen halen tot en met 2026.



Zowel in Waalwijk als Loon op Zand was er verzet tegen de plannen. Inwoners boden de minister in oktober een petitie aan. Ze vroegen hem om de gaswinning aan banden te leggen en over te stappen op duurzame energie.



Gemeente niet blij

De gemeente Loon op Zand is dan ook niet blij met de beslissing. “Ik ben teleurgesteld dat de minister ondanks onze zienswijze toch instemt om gas te gaan boren'', laat wethouder Gerard Bruijniks weten. “We overwegen om in beroep te gaan, maar verdiepen ons nu eerst in de reactie van de minister. Ook overleggen we met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en andere overheden om te kijken of we gezamenlijk stappen kunnen ondernemen."



Ook actiegroep Stop Gaswinning in Loon op Zand is vastberaden beroep aan te tekenen. “Ondanks alle honderden handtekeningen en zienswijzen besluit de minister toch toestemming te geven. We zijn heel strijdlustig en bruisen van de energie om door te gaan”, zegt Peter Flohr.



Gasincident

“We zijn erop tegen omdat die gasvelden heel dicht bij huizen liggen. Er was vorig jaar al een keer een gasincident, wat voor schade voor omwonenden heeft gezorgd”, vertelt hij. “Er wordt nu al zo’n 25 jaar gas gewonnen. Het is nu wel een keer genoeg. Ze moeten er echt mee stoppen, zo snel mogelijk. Het strookt niet met de klimaatdoelen van de gemeente en regering.”



Vermilion haalt aardgas uit kleine gasvelden en is actief in acht provincies. Het is na de NAM de tweede producent van aardgas op het vasteland van Nederland.