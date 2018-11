'TUF Recycling neemt maatregelen tegen verontreiniging van bodem door brandresten'

DONGEN - TUF Recycling heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat extra milieuverontreiniging plaatsvindt op het terrein van de kunstgrasmattenverwerker. Dat meldt BN DeStem donderdagavond.

Met de maatregelen verschaft het bedrijf in Dongen zich meer tijd om de resten van de brand op 11 oktober op te ruimen. Dat moet uiterlijk 1 januari 2019 zijn gebeurd. Als TUF de brandresten niet afvoert, neemt de gemeente zelf het initiatief. De kosten zijn dan wel voor het bedrijf.

De maatregelen die nu zijn genomen, voorkomen dat giftige stoffen de bodem insijpelen, schrijft BN DeStem.

De bodem op het terrein van TUF is op twee plaatsen verontreinigd. Op één plek is door vermenging van rubberkorrels en de bovengrond een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. Op een andere plek is een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten.