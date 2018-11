Ultimatum gemeente: TUF Recycling krijgt week de tijd om brandresten op te ruimen

DONGEN - TUF Recycling in Dongen krijgt van de gemeente een week de tijd om de verbrande rollen kunstgrasmatten en brandresten op het terrein op te ruimen. Als dat niet voor 16 november is gebeurd, gaat de gemeente het probleem oplossen en worden de kosten daarvan op het bedrijf verhaald. Het voornemen om deze zogenoemde last onder bestuursdwang toe te passen was al vorige maand door de gemeente aangekondigd. Nu is de bestuursdwang dus daadwerkelijk opgelegd.

De kunstgrasmattenverwerker mag van de gemeente ook tijdelijke maatregelen nemen op het terrein om ervoor te zorgen dat er geen extra milieuverontreiniging plaatsvindt. In dat geval moeten de brandresten uiterlijk 1 januari 2019 zijn afgevoerd. Volgens de gemeente heeft TUF Recycling al aangekondigd om op 12 november aan de slag te gaan op het terrein.

Vervuilde bodem

In een brief aan de gemeenteraad schreef burgemeester Starmans van Dongen vorige week dat de bodem van het TUF-terrein op twee plaatsen is verontreinigd. Op één plek is door vermenging van rubberkorrels en de bovengrond een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. Op een andere plek is een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. Hoe groot de verontreiniging precies is, moet nog worden onderzocht.

Zwaarste maatregel

Een bestuursdwang is de zwaarst mogelijke maatregel van de overheid om in te grijpen bij een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt. Een bedrijf krijgt dan vaak eerst meerdere waarschuwingen om de problemen op te lossen. Als het bedrijf dat niet kan, gaat de overheid het probleem oplossen. De kosten die daarbij worden gemaakt, zijn dan wel weer voor het bedrijf. Een eerdere procedure van de gemeente voor last onder bestuursdwang op TUF Recycling voor het overtreden van de regels loopt nog.

Bij het bedrijf aan De Schacht brak op donderdagavond 11 oktober een grote brand uit. Daarvoor was TUF al in opspraak geraakt, omdat er structureel meerdere wetten en milieuregels zouden worden overtreden. Op de avond van de brand zou de gemeenteraadsvergadering over het bedrijf spreken. Het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.