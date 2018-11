Appels sappiger dan gedacht: Boerschappen zoekt kopers voor 2000 flesjes appelsap

BREDA - Hij zit met een klein probleem: Stijn Markusse uit Breda. Markusse kocht 21.500 kilo appels om appelsap van te maken. Maar de appels bleken veel sappiger dan gedacht. Daardoor zit zijn bedrijf Boerschappen nu met een overschot aan flesjes appelsap. "Van appeloverschot naar appelsapoverschot!"

Boerschappen kocht de appels van Nederlandse boeren. Door de lage appelprijzen in Oost-Europa krijgen die op dit moment slechts 5 cent per kilo voor hun fruit. Omgerekend zo’n 0,8 cent per appel. Boerschappen wilde de appels niet verloren laten gaan, en betaalde de boer een eerlijke prijs.

Sappig

“De boer vertelde ons dat we ongeveer 1,4 kilo appels nodig hadden voor één liter sap”, vertelt Stijn Markusse. “Maar dat bleek minder te zijn, omdat er veel meer sap uit de appels kwam dan gedacht. Daarom hebben we nu 17.750 liter appelsap, in plaats van 15.000 liter.”

Voordat de appels geperst werden, konden mensen hun flesje appelsap al bestellen. Zo wist Markusse dat hij met Boerschappen geen verlies zou draaien op het sap. “Maar we hebben nu 2.250 flesjes ‘te veel’ geperst. Dus ik zoek mensen die wel zin hebben in een flesje appelsap, haha.”

Doosje sap of appelyoghurt

Een deel van het overschot wordt al afgenomen. “Het Amphia Ziekenhuis wil een paar honderd flesjes hebben”, aldus Markusse. “En iemand bood me ook al aan om er speciaal voor Boerschappen appelyoghurt van te maken. Die kunnen dan in onze pakketten worden verkocht.”

“Weer een ander opperde om er appelcider van te maken. Maar ik hoop het sap gewoon nog te verkopen. Het is twee jaar houdbaar, dus ik heb geen enorme haast, maar goede ideeën zijn zeker welkom!”