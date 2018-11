Nieuwe arrestatie na vondst ruim vijf ton coke in Oss

ROTTERDAM/OSS - In de Osse cocaïnezaak is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een vrouw uit de buurt van Antwerpen die zou hebben geholpen met het binnenhalen van de 5091 kilo cocaïne. Ze zou ook uitgebreid praten met de politie. Er zijn nu in totaal zeven verdachten die wat te maken zouden hebben met de kostbare lading van zeker 170 miljoen euro.

De lading drugs uit Zuid-Amerika werd begin dit jaar gelost in de haven van Antwerpen. Alles zat in een zeecontainer verstopt onder een lading bananen. Maar de douane vond de drugs en alarmeerde de politie. Die volgde stiekem de smokkelcontainer en greep in toen die werd afgeleverd op maandag 26 februari in Oss.

Meer verdachten

In die loods trof het arrestatieteam transporteur Ad van den H. (43) uit Oss en Ricardo L. (28) uit La Dorada in Colombia. Sindsdien zitten ze in de cel. Er waren nog drie andere mensen in de loods uit Oss, Nuland en Uden. Zij zijn intussen vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

De vrouw (54) die nu is opgepakt, komt uit Boechout bij Antwerpen. Ze legde ‘zeer uitgebreide verklaringen af’, zei de officier van justitie vrijdagochtend bij de rechtbank in Rotterdam op een tussentijdse zitting. De vrouw heeft de namen genoemd van ene Bob en Jim. De politie probeert de achterhalen wie dat zijn.

'Kapot in de cel'

De advocaat van de Ossenaar noemde dat verhaal nogal ‘vaag’. Hij had zelf gesurft op die namen en kwam uit op een acteur uit 1939. De advocaat benadrukte dat de transporteur uit Oss helemaal niets wist van de drugs en dat vrijlating op zijn plaats is. De verdachte Ossenaar voegde er zelf nog aan toe: "ik weet nergens niks van". Ook het voorarrest van nu negen maanden valt hem zwaar. “Hij gaat daar gewoon kapot”, zei zijn advocaat.

'Ossenaar had gokschulden'

Het OM verzette zich tegen vrijlating. De officier van justitie vertelde dat er een vermoeden is over een motief. “Hij had geld nodig om zijn gokschulden te kunnen afbetalen”.

De officier maakte verder melding van een belastende geluidsopname waarop de Ossenaar te horen zou zijn. Van den H. zou daarop zeggen: “Als iemand ernaar vraagt, zeg maar dat ze gewoon bananen aan het sorteren zijn”.

Het OM verzette zich ook tegen vrijlating van de Colombiaan Ricardo L. "Vanwege vluchtgevaar. De man heeft niet eens een adres in Europa".

De rechters hebben de verzoeken om vrijlating afgewezen. Maar er is wel afgesproken dat er in januari een nieuwe beoordeling komt van het voorarrest.

Proces is later

Er loopt nog steeds een rechercheonderzoek bij het landelijk parket van het OM in Rotterdam, dat grote internationale drugssmokkel onderzoekt. Het inhoudelijk proces is begin april gepland.

De 5091 kilo coke is dit jaar de op één na grootste coke-vondst met als bestemming Brabant. Donderdag werd bekend dat twee Oosterhouters gelinkt worden aan een vondst van bijna 7000 kilo cocaïne in Antwerpen.