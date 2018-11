PSV-fans bij Champions League-duel tegen Milaan alleen welkom in het uitvak

EINDHOVEN - Supporters van PSV die hun club volgende maand in Milaan willen steunen tijdens het Champions League-duel met Internazionale doen er verstandig aan alleen kaarten voor het uitvak te kopen. De Italiaanse club heeft aangekondigd fans te weren die in de thuisvakken terechtkomen.

De uitwedstrijd tegen Inter staat dinsdag 11 december op het menu. Het is voor de Eindhovenaren de afsluitende wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Dertien dagen eerder speelt PSV tegen Barcelona zijn laatste thuiswedstrijd in groep B.

Volgens Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging PSV, komt de waarschuwing uit Milaan niet zomaar uit de lucht vallen. "Veel clubs hanteren zo'n werkwijze al langer, maar Inter wil er nu extra nadruk op leggen vanwege de recente toestanden in Londen."

Problemen op Wembley

Bij het duel tussen Tottenham Hotspur en PSV in Londen begin deze maand werden tal van PSV-supporters het Wembley-stadion uitgezet omdat ze tickets hadden voor de vakken die louter voor fans van de Londense topclub waren bedoeld.

Ook supporters met een PSV-shirt, onder wie de tienjarige Guus Dansen uit Eindhoven, werd vanwege veiligheidsredenen de toegang tot de Engelse voetbaltempel geweigerd.

Risico

Timmermans: "Prima dat Inter deze waarschuwing geeft, maar fans die op eigen gelegenheid naar uitwedstrijden reizen en dus niet in het uitvak terechtkomen, weten echt wel dat ze een bepaald risico lopen. Ze weten hoe ze zich moeten gedragen. Als je daar met een PSV-shirt verschijnt, dan bind je de kat op het spek."

Voor de laatste uitwedstrijd in de Champions League reizen er ongetwijfeld weer fans op eigen gelegenheid naar Milaan. Timmermans verwacht geen problemen bij het imposante Guiseppe Meazza Stadion.

Gastvrijheid

"We hebben sowieso een uitstekend track record in Europa. Er zijn de laatste jaren geen problemen geweest bij grote verplaatsingen zoals naar München of Madrid. Samen met PSV hebben we niet voor niets goede stappen gezet om de gastvrijheid en dienstverlening voor reizende supporters te promoten. In Eindhoven mogen we trots zijn op het gedrag van de PSV-supporters."

850 fans in uitvak in Milaan

PSV-fans kunnen kaarten voor het duel met Inter alleen bemachtigen via de officiële kanalen van PSV. Per persoon is één ticket te koop. Volgens Timmermans hebben zo'n 850 PSV-fans inmiddels een kaartje aangeschaft voor het duel met Inter. Er zijn zo'n vierduizend kaarten beschikbaar voor het uitvak.