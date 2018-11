Alle tegendemonstranten bij intocht Sinterklaas vrij, premier Rutte noemt verstoorders 'aso's'

EINDHOVEN - De in totaal 54 mensen die zaterdag en zondag werden aangehouden bij de Sinterklaasintochten in Eindhoven en Tilburg zijn allemaal weer op vrije voeten. In Eindhoven werden zaterdag zes mannen tussen de 33 en 55 jaar opgepakt, vier van hen werden dezelfde dag al vrijgelaten. Alle 48 de verdachten in Tilburg, van wie de jongste dertien jaar was, werden zondag nog voor 18.00 uur op vrije voeten gesteld. Ze kunnen nog wel een boete verwachten.

Minister-president Mark Rutte heeft inmiddels ook gereageerd op de ongeregeldheden. Hij heeft er grote moeite mee dat er in steden als Eindhoven voetbalhooligans klaar stonden om de boel te verstoren, zo zei hij maandagmorgen. Rutte: "De aso's die zich afgelopen zaterdag hebben laten zien, verpesten het voor iedereen." Eerder liet Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, zich al uit over de onverkwikkelijke taferelen.

'Verdachten zochten confrontatie'

De 48 verdachten die in Tilburg werden ingerekend, waren allen tegendemonstranten, die wilden actievoeren tegen een anti-Zwarte Pietprotest, op het Stekelenburgplein achter het centraal station. Volgens een politiewoordvoerder kunnen zij een boete tegemoet zien, omdat ze de confrontatie wilden zoeken met de anti-Zwarte Pietdemonstranten.



De groep liep via de Lange Nieuwstraat naar de plek waar de anti-Zwarte Pietdemonstranten zich hadden opgesteld. Agenten van de mobiele eenheid verzochten de groep weg te gaan, maar dat werd geweigerd, volgens de politie.



Politie in Eindhoven gaat door

Met de aanhouding - en vrijlating - van de 48 verdachten is de kous voor de politie in Tilburg af. De collega's in Eindhoven zijn voorlopig niet klaar, zij hopen op korte termijn meer mensen in de kraag te kunnen vatten. "Wij hebben enorm veel beelden verzameld en die betrekken we de komende weken allemaal in het onderzoek", aldus een woordvoerder.

Volgens de zegsman van de politie is er geen aanleiding om contact te zoeken met de supportersvereniging(en) van PSV. Leden van de harde kern van de Eindhovense betaald-voetbalclub hadden opgeroepen in actie te komen tegen de mensen die het niet zien zitten in Zwarte Piet.



Harrie Timmermans, voorzitter van de officiële supportersvereniging van PSV, wil zich afzijdig houden van wat er afgelopen weekend is gebeurd. "Wij dienen het voetbal en daar staan we voor. Wij gaan ons niet in dit soort discussies mengen en dan is het ons om het even of het om Zwarte Piet, de Brexit of de klimaatverandering gaat."