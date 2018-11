Opnieuw metingen langs het treinspoor in Oss, ditmaal op plek ongeluk met Stint

Bij het ongeval kwamen vier kleine kinderen om het leven en raakten een kind en de begeleidster zwaargewond. Het ongeluk dompelde Oss in diepe rouw.

Precies meten

De metingen worden uitgevoerd door onderzoekers in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT. Dat er sprake is van elektromagnetische straling bij een spoorwegovergang is al langer bekend. Maar de ILT wil nu precies meten waar die velden zijn en hoe sterk ze zijn.

De straling kan afkomstig zijn van de treinen, de bovenleiding of de overweginstallatie. De onderzoekers hebben antennes langs het spoor geplaatst. De gegevens worden verzameld op een laptop.

Onderzoek bij TNO

De verzamelde gegevens worden naar TNO gebracht, waar wordt gekeken of de gemeten straling ook van invloed had kunnen zijn op de besturing van de elektrische Stint.

Het treinverkeer wordt niet gehinderd door de metingen.