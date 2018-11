Boxmeer investeerde enorme smak geld in kankerkliniek die er nooit kwam, politiek wil opheldering

BOXMEER - Wat is er nu precies misgegaan bij de deal om kankerkliniek Hansa naar Boxmeer te halen? Dat is de belangrijkste onderzoeksvraag van de gemeentelijke enquêtecommissie die maandag is begonnen in de raadszaal van Boxmeer. In 2008 werd de komst van de kliniek met veel tromgeroffel aangekondigd. De gemeente stak er bijna 800.000 euro in, maar het leidde uiteindelijk tot niks.

In de Haagse politiek gebeurt het weleens, een parlementaire enquêtecommissies die mogelijke misstanden onderzoekt. Maar een gemeente die een enquêtecommissie instelt, dat is bijzonder. De gemeenteraad van Boxmeer koos voor dit zwaarste onderzoeksmiddel om de onderste steen boven te krijgen rondom kankerkliniek Hansa.

Tonnen

In 2008 benaderde ondernemer Lex de Lange de gemeente Boxmeer met plannen om op de Health Campus langs de snelweg A77 een kankerkliniek te bouwen, onder de naam Hansa Oncology Clinics. Een investering van zo'n 200 miljoen euro en de kliniek zou jaarlijks zo'n 45.000 kankerpatiënten gaan ontvangen. Burgemeester en wethouders waren enthousiast en pompten snel 750.000 euro in een haalbaarheidsonderzoek.

Maar de kliniek, een thoraxcentrum en zorghotel kwamen er nooit. De bedrijven van Lex de Lange gingen in 2015 failliet en de ondernemer kreeg zelfs de FIOD achter zich aan. In die tien jaar heeft de mislukte deal de gemeente Boxmeer in totaal tonnen gekost.

Expertise

Als eerste wordt voormalig afdelingsmanager Ruimte en Economie van de gemeente Walter Brouwer aan de tand gevoeld over de gang van zaken in 2008. De enquêtecommissie wil van hem weten of er destijds voldoende onderzoek is gedaan naar de achtergronden van de ondernemer en of hiervoor voldoende expertise in huis was om dit goed te beoordelen. Volgens Brouwer was dit wel het geval.

Het bedrag dat de gemeente aan de mislukte deal kwijt is, loopt nog verder op. Deze enquête kost ook nog 73.500 euro, ook omdat onderzoeksbureau Berenschot is ingeschakeld. In de raadszaal wordt al gefluisterd dat ook deze kosten gaan oplopen tot meer dan een ton.

Verhoren

In totaal 8 personen worden in een week tijd verhoord door de enquêtecommissie. Het gaat dan om ambtenaren, voormalig wethouders en iemand van het betrokken vastgoedbedrijf Zernike. Vrijdag is burgemeester Karel van Soest van Boxmeer aan de beurt, die ook in 2008 de ambtsketen droeg.