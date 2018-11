Deel dit artikel:













'Stop met no nonsense discussie', griffier Aalburg reageert 'onhandig' op vragen over Zwarte Piet Foto: ANP

WIJK EN AALBURG - Schandelijk. Zo noemt Thomas Sluijk uit Woudrichem het antwoord dat een ambtenaar van de gemeente Aalburg hem gaf op zijn vraag of het 'racistische karakter Zwarte Piet' voortaan weg kan blijven bij de intocht van Sinterklaas . 'Jammer dat jij je ook bemoeit met deze no nonsens discussie', liet de griffier van de gemeenteraad hem weten. En dat schoot bij Sluijk in het verkeerde keelgat.

Geschreven door Robert te Veele

Sluijk is lid van GroenLinks en DWARS, de jongerenafdeling van deze partij. Hij studeert in Leiden voor politicoloog. Afgelopen weekend reisde hij af naar zijn geboortedorp om bij de aankomst van de goedheiligman te zijn. Daar merkte hij op dat alle pieten zwart geschminkt waren. Het stuitte hem tegen de borst en het riep ook meteen vragen op. 'Onwenselijk'

"Ik vind Zwarte Piet racistisch en daarmee onwenselijk dat Pieten zwart blijven", zegt Sluijk tegen Omroep Brabant. "Met racisme mag niet gemarchandeerd worden en dus is elke Zwarte Piet er een te veel." De politicoloog in spe klom daarom zondagavond nog in de pen en vroeg de gemeenteraden van de toekomstige drie Altena-gemeenten (Aalburg, Woudrichem en Werkendam) om het voortaan anders te doen: zonder Zwarte Pieten welteverstaan. 'Tijd voor verandering'

In de mail aan de griffiers, de secretarissen van de gemeenteraden, schrijft Sluijk dat het zo snel mogelijk tijd is voor verandering van het uiterlijk van Piet. "Of Zwarte Piet racistisch is, is niet slechts een mening, maar een feit waarvoor nog te veel mensen weglopen", stelt Sluijk.

De ambtenaar van de gemeente Aalburg kwam maandagochtend als gestoken door een wesp met de volgende reactie: 'Jammer dat ook jij je bemoeit met deze no nonsens discussie en probeert ook jouw mening aan andere op te dringen. Als je het een racistisch feest vindt, doe er dan niet aan mee, maar laat anderen die daar heel veel plezier aan beleven gewoon hun feestje houden. Waarschijnlijk heb je tijd over om je hier druk om te maken.' 'Geen racisme'

De secretaris sluit zijn mail af met de boodschap: 'PS, ook wordt Sinterklaas gevierd op de Antillen en in Suriname. Daar wonen gekleurde mensen en die ervaren het onder geen enkele wijze als racisme. HOU ER MEE OP OM EEN KINDERFEEST OP DEZE MANIER NEER TE ZETTEN.' Volgens Sluijk verstuurde de ambtenaar van de gemeente zijn mail vanaf zijn zakelijk mailadres. Hij vindt het op zijn zachts gezegd onprofessioneel wat de griffier doet. "Ik ben niet uit op ophef, maar deze reactie kan echt niet." Reactie op persoonlijke titel

De gemeente Aalburg laat weten dat het college van Burgemeester en Wethouders zich distantieert van de reactie van de griffier. "De griffier kent Sluijk als lid van de jongerenraad en antwoordde daarom in de hoedanigheid als privépersoon", zegt woordvoerster Joke de Rijk tegen Omroep Brabant. Dat het antwoord van de ambtenaar vanuit het mailadres van de gemeente is verstuurd, noemt de woordvoerster 'erg onhandig'. De gemeentesecretaris heeft met de griffier gesproken. De opmerkelijk mailwisseling tussen de griffier en Sluijk heeft geen consequenties voor de betrokken ambtenaar. De zaak is voor wat betreft het gemeentebestuur daarmee afgedaan.