John van den Heuvel geweerd bij RTL Boulevard na bedreigingen: misdaadjournalist krijgt bijval

AMSTERDAM - ‘Idioot’, ‘te gek voor woorden’, ‘zeer kwalijk’. Vriend en vijand reageren eensgezind op het nieuws dat de Eindhovense misdaadjournalist John van den Heuvel voorlopig niet bij de uitzendingen van RTL Boulevard mag zijn. Tweede-Kamerlid Attje Kuiken uit Breda wil er zelfs dinsdagavond in de Tweede Kamer over discussiëren.

RTL Boulevard wordt opgenomen in een studio op het Leidseplein in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema van de gemeente Amsterdam, justitie en politie vinden het risico te groot dat op die locatie een aanslag op het leven van Van den Heuvel wordt gepleegd, zo werd maandagavond bekend. Het is niet duidelijk wat de directe aanleiding voor dit vermoeden is.



'Slechtst denkbare signaal'

De misdaadjournalist van De Telegraaf wordt al geruime tijd beveiligd sinds hij vanuit het criminele milieu ernstige dreigementen ontvangt. Van den Heuvel baalt enorm van het besluit van de zogeheten driehoek (burgemeester, justitie en politie). Hij weet niet hoelang de maatregel gaat duren en vindt ‘dit het slechtst denkbare signaal aan het criminele milieu’. Volgens Van den Heuvel is wat hem nu overkomt, ‘precies wat criminelen beogen’.

“Tot op heden is alles in het werk gesteld om me mijn werk als journalist te laten doen. Het is jammer dat een belangrijk platform voor mij nu een stuk moeilijker te bereiken is”, aldus Van den Heuvel.



'Echt vreselijk'

De journalistenvakbond NVJ spreekt van een ‘klap in het gezicht van de Nederlandse journalistiek en heel dramatisch dat dit in Nederland nodig is'.



Attje Kuiken heeft er ook grote moeite mee. Het Bredase Kamerlid: "Dit vind ik echt vreselijk. De vrije pers en het vrije woord komen steeds verder onacceptabel onder druk te staan. We moeten niet toegeven aan deze criminelen, maar onze rechtsstaat verdedigen. Vanavond ga ik dit aan de orde stellen in het debat met minister Grapperhaus."