Virgil van Dijk troost tot tranen toe geroerde scheidsrechter na Duitsland-Nederland Foto: NOS

GELSENKIRCHEN - Het was een apart beeld: Bredanaar Virgil van Dijk loopt na afloop van Duitsland-Nederland maandagavond opeens naar de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan, bij wie op dat moment de tranen over de wangen rollen.

Geschreven door Ron Vorstermans

De aanvoerder van het opgeveerde Oranje probeerde Hategan, wiens moeder onlangs is overleden, te troosten door hem kort toe te spreken en vast te pakken. De aandoenlijke beelden werden snel opgepikt en verspreid op sociale media. Na afloop verklaarde de captain dat de scheidsrechter brak en dat hij hem sterkte wilde wensen. Eerder won Van Dijk al aan sympathie door zijn jasje te geven aan de 7-jarige Fieke, die het koud had tijdens de openingsceremonie van de wedstrijd Nederland-Frankrijk vorige week. 'Winnend' schot van Van Dijk

Virgil van Dijk schoot het Nederlands elftal maandag hoogstpersoonlijk naar de halve finale van de Nations League. De Bredase verdediger maakte in blessuretijd de 2-2 tegen Duitsland. In totaal waren er ruim 42.000 toeschouwers in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen aanwezig bij het duel. Uiteraard waren er ook Nederlandse fans. Eén daarvan was Michael van Gerwen. Samen met Raymond van Barneveld en Vincent van de Voort zat hij op de tribune.