Van Pakjesboot 12 naar het Kasteel in Helmond: Sinterklaas klaar voor ontvangst 14.500 bezoekertjes

HELMOND - Na een drukke intocht en een paar dagen rust, is Sinterklaas er klaar voor: dinsdag verhuist de Goedheiligman met zijn hebben en houwen van Pakjesboot 12 naar het comfortabele Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Hier zal de Sint de komende weken doorbrengen, als hij tenminste niet het dak op is om cadeautjes rond te brengen. “Ik heb heel veel zin om alle kleine bezoekertjes te ontmoeten.”

Traditiegetrouw verblijven de Sint en zijn Pieten van 20 november tot en met 2 december in het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Bezoekers kunnen daar een kijkje komen nemen in bijvoorbeeld de pepernotenbakkerij, de werkkamer van Sinterklaas en de Pietenzolder.

Drukke weken

“Ik zit nu nog aan het ontbijt, maar daarna vertrekken we naar Helmond”, vertelt Sinterklaas dinsdagmorgen om half negen aan de telefoon. “Om half tien zijn we bij het Kasteel van Sinterklaas. Precies op tijd, want niet veel later staan de eerste schoolkinderen voor de deur.”

Sinterklaas gaat in Helmond drukke weken tegemoet. De kaartjes voor het Kasteel van Sinterklaas waren namelijk in no-time uitverkocht. Binnen een uur gingen er 14.500 stuks over de toonbank. “Ongelooflijk hoeveel mensen er weer staan te trappelen om te komen kijken. Ik geniet daar elk jaar enorm van”, aldus de Sint.

Stal van Amerigo

Maar ook voor wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen, is het Kasteel van Sinterklaas de moeite waard om te bezoeken. “Op het buitenterrein, voor het kasteel, is genoeg te beleven”, vertelt de Goedheiligman.

“De Pieten lopen daar rond, er is een theatervoorstelling, verschillende knutselworkshops én je kunt een kijkje nemen in de stal van Amerigo. Er heerst een hele leuke sfeer. Het wordt een fantastisch feest!”

Wil je vast kijken hoe het Kasteel van Sinterklaas eruitziet, bekijk dan het filmpje van vorig jaar: