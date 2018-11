Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) krijgt deksel op de neus: geen extra geld voor carnaval

DEN HAAG - Het idee van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen uit Breda om geld van landelijke cultuurinstellingen te verplaatsen naar regionale initiatieven zoals carnaval of het bloemencorso, stuit op veel kritiek van de regeringspartijen. Tijdens de behandeling van de cultuurbegroting in de Tweede Kamer maandag zagen CDA, ChristenUnie en D66 maar weinig in het plan.

Aartsen vindt dat er in Den Haag veel aandacht is voor cultuurvorming zoals opera, musea en theater, maar dat er nooit over schutterijen en carnaval wordt gesproken. "Het steekt me dat er zeven miljoen euro naar het Concertgebouw gaat dat 210.000 bezoekers per jaar trekt en nul euro naar een bloemencorso, waar op één dag 100.000 mensen heengaan."

'Polariserend'

Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie noemt het idee 'ontzettend polariserend'. Volgens haar zet Aartsen de professionele en amateur cultuur tegen elkaar op. En dat kan volgens Dik-Faber niet de bedoeling zijn. Bovendien moet Aartsen nog eens goed naar de cijfertjes kijken. Want het Concertgebouw trekt volgens Dik-Faber meer dan 700.000 bezoekers en wordt volledig privaat gefinancierd.

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) keurt het idee van de Bredanaar ook af. Ze vindt dat de VVD onlangs een uitgelezen kans had om geld vrij te maken voor de amateurcultuur. Het CDA kwam laatst met een voorstel om de onroerendezaakbelasting te verlagen voor verenigingen met een maatschappelijk belang. Het waren de VVD en 50Plus die tegen het plan stemden. Een grote meerderheid van de Kamer ging wel akkoord.

Carnaval

Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur (D66) is aan de zijde van Aartsen. Ze zegt groot voorstander te zijn van immaterieel erfgoed zoals carnaval. Ook ondersteunt ze professionals zoals het Concertgebouw. Maar volgens haar is het al beleid dat er via het Fonds Cultuurparticipatie geld gaat naar de regionale cultuur zoals schutterijen, gildes en carnaval.