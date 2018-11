Ongeruste burgemeester: 'Eindhoven heeft snel geld en agenten nodig, anders loopt het uit de hand'

De burgemeester kijkt naar zijn eigen gemeenteraad om meer budget vrij te maken, maar ook zeker naar Den Haag. Problemen die grote steden als Amsterdam en Rotterdam hebben, heeft hij ook. Maar hij moet het met een stuk minder geld doen.



Nu snapt Jorritsma dat hij de steden en problemen niet volledig kan gelijktrekken, maar hij ziet de druk op zijn Eindhoven steeds groter worden. “Ik maak me zorgen. Het is uit de hand aan het lopen, omdat wij steeds minder voorzieningen kunnen bieden om deze mensen te helpen.”



Onvoldoende plek nachtopvang

Er is een nachtopvang, ’t Eindje aan de Mathildelaan, maar daar staan niet voldoende bedden. “Afgelopen zondag heb ik elf mensen moeten weigeren”, vertelt Eva Quekel van de opvang. Ze geeft aan zo’n honderd plaatsen nodig te hebben. Het zijn er nu 43 en dat zijn er al een aantal extra vanwege de winter.



“Ik ken deze mensen persoonlijk. Voor mij is het dus soms ook heel emotioneel en zwaar om ze uit te leggen dat ik niemand meer kwijt kan”, legt ze uit. Ook levert het soms agressie op. “Als ik tegen een groep van vijf of zes man moet zeggen, je kunt niet naar binnen, dan zeggen die niet ‘oke, dat is goed’. Ze komen verhaal halen en als wij geen bevredigend antwoord hebben, dan leidt dat wel eens tot escalaties.”



Dak- en thuislozen die niet bij ’t Eindje terecht kunnen, creëren slaapplekken in de binnenstad. Achter een parkeergarage of bij een tunnel bijvoorbeeld. Daar liggen matrassen, maar ook blikjes bier, drugsresten en menselijke uitwerpselen.



'Pakken eten af'

Overdag zwerven die mensen op straat, waar winkeliers en horecaondernemers met ze te maken krijgen. “Ze lopen een winkel binnen en pakken eten en drinken zonder te betalen. Maar ze gaan ook naar kleine horecazaakjes die water en koffie verkopen. Soms wordt dat afgepakt van klanten of gooien ze ermee als ze hun zin niet krijgen”, schetst wijkagent Hans van der Woert.



Naast de overlastgevers krijgen de politie en gemeente steeds vaker te maken met een meer verscholen vorm van criminaliteit. ‘Foute types’ die dure appartementen en panden opkopen. “Wat je daar vindt? Onder meer wapens, criminelen en drugs. Maar het vastgoed wordt ook gebruikt om zwart geld mee wit te wassen”, vertelt de agent.



