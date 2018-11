Criminelen houden zich steeds vaker schuil in dure woontorens: 'Lekker anoniem'

“Op twintig procent van de adressen staat niemand ingeschreven, terwijl we wel het vermoeden hebben dat er iemand verblijft”, vertelt Chris Geerts. Hij is projectleider Veiligheid Centrum bij de gemeente Eindhoven. Volgens hem zijn het niet allemaal criminelen, maar zitten ze er zeker tussen.

Gezochte criminelen

“We hebben al wel eens iemand van de nationale opsporingslijst opgepakt in een woontoren”, zegt wijkagent Hans van der Woert. Criminelen houden zich er bijvoorbeeld bezig met drugs en wapens. Of de panden worden gebruikt om geld mee wit te wassen. “Maar we hebben ook bendes gehad die tijdelijk vanuit een appartement allemaal zakkenrollers het centrum insturen.”

In zo’n woontoren kun je je goed verschuilen en een netwerk opbouwen. Je zet je auto in de vaak ondergrondse parkeergarage, stapt de lift in en gaat naar je appartement. Niet veel mensen die je zien.



Volgens Geerts werken notarissen en makelaars hieraan mee of maken ze het de criminelen in ieder geval niet moeilijk. “Zij staan het toe dat mensen contant betalen. Of stellen geen vragen als iemand heel snel zijn hypotheek kan aflossen.”

Controles

De gemeente en politie proberen daarom beter in beeld te krijgen wie er nu in die appartementen zitten en wat er allemaal wordt gedaan. Er vinden controles plaats en fraude wordt opgespoord. “Dit bevindt zich nog wel in de experimentele fase”, aldus Geerts.

Het probleem is dus in beeld, de oplossing nog niet. Burgemeester John Jorritsma geeft aan hier meer mensen en geld voor nodig te hebben. Iets wat wijkagent Van der Woert beaamt. “We zijn vaak te druk met andere dingen. Tot nu toe hebben we er nog geen prioriteit van kunnen maken.”