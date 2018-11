Honderden diefstallen en bedreigingen: ondernemers hebben handen vol aan overlastgevers

Een supermarktmanager in de buurt van het station wil zijn verhaal anoniem doen. Anders krijgt hij met teveel gezeur te maken. Hij heeft dit jaar al honderden keren aangifte gedaan van winkeldiefstal en toegangsverboden laten opleggen. Eerder had hij ook last van drugsdealers bij zijn winkel, maar dat lijkt nu voorbij. “Door het constant te melden, lijkt dat samen met de politie opgelost te zijn.”



De drugs werd zelfs een keer tussen de producten in de supermarkt verstopt. “Buiten de winkel werd de deal gesloten en betaald. Vervolgens werd verteld waar de drugs lag en werd het in de winkel opgehaald.” Nu zijn het met name diefstallen en bedreigingen waar hij mee te stellen heeft. “Als ze zeggen dat ze je zogenaamd weten te vinden of over je vrouw en kinderen beginnen, is dat altijd naar. Ook al weet je dat ze maar wat roepen.”



Duizenden euro's schade

De diefstallen, met als buit vooral drank, kosten hem duizenden euro’s per jaar. Zijn personeel is getraind om de situaties te herkennen en om te gaan met agressie. Ze houden de dieven die ze betrappen ook zelf aan. “Mijn medewerkers voelen zich wel eens onveilig, ja. Dan praten we erover, kijken we hoe het is gegaan en wat er een volgende keer eventueel beter kan.”



Niet alleen overdag zorgen mensen onder invloed voor overlast. In het nachtleven van Eindhoven verloopt alles ook niet altijd even vlekkeloos. Veel mensen op straat, vechtpartijtjes en hulpdiensten die gehinderd worden.



Café-eigenaar Tom van Brussel merkte dat er met name buiten zijn kroeg ’t Lempke overlast was. Evengoed zijn verantwoordelijk als die van de gemeente en politie, vond hij. Dus bedacht hij er iets op. Mensen netjes in een rij en wat vermaak tijdens het wachten.



Bekijk in de video hoe de kroegbaas dit doet en lees daarna verder.



“Er zijn minder opstootjes nu. Ook staat niet meer de hele straat vol”, vertelt hij. Dit terwijl hij nog steeds gerust 120 man buiten zijn café heeft staan.