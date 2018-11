Deel dit artikel:













Illegale sigarettenfabriek in wording opgerold Foto: Gebiedsagent Marco, twitter @GAINFRA_ZW1

HAZELDONK - De FIOD en de douane hebben zaterdagavond in een loods in Hazeldonk een illegale sigarettenfabriek ontdekt. De fabriek was nog niet in bedrijf. Alle machines stonden nog ingepakt, laat een woordvoerder van de FIOD zondag weten.

Geschreven door Sandra Kagie

Ook werden in de loods geen tabak of sigaretten gevonden. Hoeveel sigaretten er in de fabriek geproduceerd zouden kunnen worden, kon de FIOD zondag niet zeggen. LEES OOK: Een illegale sigarettenfabriek meer of minder; Brabant kijkt er niet meer van op Er werd niemand aangehouden. De actie van de FIOD en de douane was zaterdagavond rond elf uur klaar.