Frustratie in Tilburg na vele fouten bij Willem II: 'Dit is veel te simpel'

De slechtste wedstrijd van het seizoen? Heel hard durven ze het niet te stellen, maar het duel met Vitesse is sowieso 'één van de slechtsten'. Bij rust keek Willem II tegen een 0-3 achterstand aan, op dat moment was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Trainer Adrie Koster noemde het vooraf nog een cruciaal duel, een kans om eindelijk aan te kunnen haken bij de grote middenmoot. Gefrustreerd keek hij dan ook toe hoe Willem II vooral door eigen fouten de wedstrijd verloor.

"Vooraf hebben we het aangegeven, ze zijn levensgevaarlijk met snelheid en op de counter. Dat is gebleken. Het was niet nodig geweest. En als dan nog het derde doelpunt valt uit een spelhervatting, waar we ook duidelijke afspraken over hebben gemaakt… dat mag niet gebeuren, het is te simpel.”

'Bij elkaar blijven'

De derde Vitesse-treffer viel kort voor rust, een extra domper. "In de kleedkamer zijn een aantal koppies aan het hangen. Dan is het heel lastig. Je pept elkaar nog wel op, maakt een plan voor de tweede helft. Je hoopt op een snel doelpunt, dan kan het nog gaan spoken. We hebben wat kansen gehad. En op het einde maak je nog de 1-3, maar dat was te laat”, zegt Freek Heerkens.

Vurnon Anita wist dat het na de 0-3 eigenlijk al klaar was. Willem II probeerde nog wel, maar zonder succes. “Jammer genoeg lukte het vandaag niet. We moeten deze wedstrijd analyseren met z’n allen. En we moeten bij elkaar blijven als club, als team en als supporters. Zaterdag wacht weer een zware pot, daar moeten we klaar voor zijn.”

Wissel

Freek Heerkens bekeek het slot van de wedstrijd vanaf de kant. Hij werd gewisseld, Jordens Peters mocht na ruim een jaar blessureleed weer eens minuten maken in de eredivisie. Heerkens was niet blij met het feit dat hij naar de kant moest. "Ik gun het Jordens natuurlijk, ik weet wat hij er voor heeft moeten doen. Maar ik had mezelf er in deze situatie niet uitgehaald."

Koster snapt de reactie van de verdediger, die zijn aanvoerdersband direct aan Peters gaf. Het is volgens de oefenmeester ook niet erg dat hij zijn frustratie liet blijken. "Het lijkt me logisch dat je niet blij bent dat je gewisseld wordt."

Wat Heerkens betreft handelt een trainer altijd naar eer en geweten. "Hij doet wat op dat moment het beste is voor het team. Maar voor mijn gevoel was het geen tactische wissel, want je blijft met twee centrale verdedigers spelen. Wat dat betreft was het een aparte wissel. That's it."

Freek Heerkens gaat eruit, Jordens Peters maakt zijn rentree (foto: VI Images).