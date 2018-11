Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Avondklok voor Brabantse ouderen: 'Als het donker is, durven ze de straat niet meer op' Archieffoto

EINDHOVEN - Er is in Brabant bijna een avondklok voor ouderen. Na vijf uur s'middags, als het donker is, durven mensen de straat niet meer op. Dat stelt fractievoorzitter Dré Rennenberg van Ouderen Appel Eindhoven. De gewelddadige overval op een hoogbejaarde vrouw, vorige week in Eindhoven, wakkert die angstgevoelens alleen maar verder aan, aldus Rennenberg.

Geschreven door Rene van Hoof

Overvallen op bejaarde mensen, zoals vorige week op een 85-jarige vrouw op het Cassandraplein in Eindhoven, blijken een enorme impact te hebben op ouderen. Zeker omdat dit soort verhalen er tegenwoordig bijna elke week zijn, zegt Wilma Schrover, directeur van de Katholieke Bond van Ouderen. LEES OOK: Bejaarde vrouw zwaargewond na straatroof, meerdere keren tegen hoofd getrapt "De overvallers deinzen nergens voor terug, ze zijn rücksichtslos en bejaarde mensen zijn een aantrekkelijke doelgroep. Niet omdat er zoveel te halen valt, maar omdat ze vaak kwetsbaar zijn. Al geldt dat niet voor iedereen, want het zijn geen zielige vogeltjes." Geen avondbijeenkomsten

Bij veel ouderen gaat s'avonds na vijf uur de deur op slot en gaan de gordijnen dicht, zegt Rennenberg. De huizen van ouderen veranderen dan in eens soort van bunker en mensen maken de deur ook niet meer open. De KBO Brabant herkent dat beeld: "Daarom houden wij 's avonds nooit bijeenkomsten, want dan komt er niemand." Volgens Rennenberg is er weinig aan te doen: "Het is de tijdsgeest. Er is geen respect meer. Wij waren vroeger al bang om een appeltje te stelen, maar tegenwoordig zijn er vijftienjarigen die een overval plegen." Volgens Rennenberg zouden ouderen onder begeleiding van een burgerwacht nog de straat op kunnen in het donker. Ophalen en brengen

De KBO Brabant zegt dat ouderen als ze in het donker de straat op gaan het beste met twee mensen kunnen gaan. Ook kunnen ze zich het beste laten ophalen en brengen. Maar dit soort overvallen zijn natuurlijk wel heel beangstigend, zegt Wilma Schrover.