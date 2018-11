Fons Naterop is burgemeester van Aalburg en dat wordt hij ook tijdelijk in Boxtel

BOXTEL - Fons Naterop wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Boxtel. Zijn benoeming gaat woensdag in.

Hij neemt de taken over van Mark Buijs, die binnenkort wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oosterhout. Naterop doet dat tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. "Ik ben blij met deze nieuwe stap en zie uit naar de samenwerking met de raad en het college van Boxtel."

Afscheid

Hij is ook nog burgemeester van de gemeente Aalburg. Die gemeente gaat op 1 januari 2019 over in de nieuwe gemeente Altena. Naterop blijft tot die overgang ook aan als burgervader van Aalburg. "Het is voor mij erg belangrijk om na ruim tien jaar burgemeesterschap het afscheid van deze gemeente samen met de inwoners en het gemeentebestuur te beleven", aldus Naterop.

Naterop was in zijn politieke carrière gemeentesecretaris in Lith, Halderberge en Geldermalsen. Ook was hij directielid van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.