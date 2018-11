Roos (15) gaat naar het WK Buikdansen: 'Het is meer dan een beetje schudden'

Thuis en op school is Roos bescheiden en een beetje verlegen. "Maar zodra ze op het podium verschijnt, is ze haar alter-ego Warda, het Arabische woord voor Roos", aldus haar trotse moeder.

Alter-ego

"Toen ik voor het eerst op het podium stond, voelde ik me meteen heel zelfverzekerd en wist ik wat ik deed", vertelt Roos. "Ik wou laten zien: Dit ben ik! Kijk naar mij, kijk hoe mooi ik nu ben!"

Haar alter-ego Warda heeft haar veel gebracht. Vorig jaar werd Roos wereldkampioen en stond ze op het podium met Boef en Mr. Polska. "Ik heb ook gedanst in de Efteling." Ook is de jonge danseres genomineerd voor de regionale verkiezing van 'Sportvrouw van het jaar'.

Stokken en zwaarden

Buikdansen bestaat lang niet alleen uit schudden met de buik en billen. "Ik dans ook met stokken, zwaarden, noem maar op. Het pakje wat ik nu draag is voor de categorie 'folklore', dat is gebaseerd op vrouwen op het platteland."

Bij elke stap wordt Roos begeleid door haar moeder. "Ik maak onder meer haar kostuums, doe haar haar en bedenk samen met haar de juiste muziek en choreografie." Dimphy vindt het heel bijzonder dat ze zo'n hechte band heeft met haar dochter. "Ik vind het ook heel mooi om te zien dat ze blijft strijden om haar plek. Als ze danst vertelt ze je een verhaal. Iedereen wordt daar door geraakt."

Onherkenbaar

Tijdens shows draagt Roos een hoop make-up en heeft ze pakjes vol palletten en glittersteentjes aan. Veel mensen herkennen haar daarom niet wanneer ze filmpjes van zichzelf laat zien. "Dan is het van: Wow! Ben jij dat? Waarom draag je dat nooit naar school? Dan heb ik zoiets van: dat doe ik maar niet AAN naar school. Dat is een beetje too much", vertelt ze lachend.