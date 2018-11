Energiebedrijf gaat onterecht geïnde aansluitingskosten terugbetalen

Een aantal klanten van Ennatuurlijk is in gelijk gesteld.

EINDHOVEN - Energiebedrijf Ennatuurlijk gaat drie bewoners van de Eindhovense nieuwbouwwijk Meerhoven kosten terugbetalen, die onrecht in rekening zijn gebracht voor aansluiting op de stadsverwarming.

Ennatuurlijk geeft hiermee gehoor aan een uitspraak van de Hoge Raad. Eerder had het gerechtshof in Den Bosch het bedrijf al in het ongelijk gesteld. De drie bewoners gaan ‘natuurlijk’ in gesprek over een schikking, die Ennatuurlijk met hen wil sluiten, zo laat hun woordvoerder weten.

Meer informatie op site

Volgens deze zegsman gaat het om vijfduizend euro per woning. Ennatuurlijk heeft zich nog niet uitgesproken over het bedrag, dat het wil overmaken. Het bedrijf maakt binnenkort op zijn site bekend wat klanten die in aanmerking komen voor terugbetaling en beëindiging van de periodieke aansluitbijdrage, moeten doen.

Drie van die afnemers zijn al jaren aan het procederen. Ze zijn het niet eens met de aansluitkosten die maandelijks moesten worden betaald. Volgens hen hadden ze bij het ingaan van het contract al eenmalig een bijdrage voor de aansluitkosten betaald.

Stadsverwarming is een duurzame vorm van energie, waarbij restwarmte uit de industrie via dikke waterleidingen naar huizen wordt getransporteerd om zo een woning te verwarmen.

Stichting wil meer

Volgens de Stichting Stadsverwarming Eindhoven blijft het niet bij de aangekondigde stap van Ennatuurlijk. Ze verdedigt de belangen van meer klanten van Ennatuurlijk, die in hun ogen benadeeld zijn. De stichting vindt dat niet alleen mensen die zelf een huis hebben gebouwd, maar ook huurders en kopers van projectwoningen gecompenseerd moeten worden. Ennatuurlijk zou al hebben aangekondigd ook met klanten in Tilburg en Breda te willen praten.

Het energiebedrijf was tegen de uitspraak van het hof in cassatie gegaan. Volgens de Hoge Raad snijden de argumenten van het energiebedrijf geen hout en moet de uitspraak van het hof worden nageleefd. Het hof vindt dat de bewoners vooraf geïnformeerd hadden moeten worden over de heffing, die in 2011 aan het licht kwam. Ze hebben die aansluitbijdrage weliswaar betaald, maar hiermee hebben ze niet ingestemd met de maandelijkse bijdrage. Vandaar dat het hof en nu ook de Hoge Raad vindt dat Ennatuurlijk over de brug moet komen. Ook is het bedrijf opgedragen de kosten van de cassatiezaak te betalen.