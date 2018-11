'Verbreed A67 tot aan Asten, anders heeft het gevolgen voor de economie'

ASTEN - De A67 moet verbreed worden tussen Asten en Leenderheide. Dit vinden ondernemers die zijn verenigd in VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging. Anders gaat de economie in de Brainportregio eronder lijden, zeggen zij.

“Er rijden ontzettend veel vrachtwagens over de A67, omdat het een belangrijke vervoersas is tussen de havens en het Europese achterland. Met twee rijstroken red je het gewoon niet”, zegt Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland.



Het Rijk en de provincie hebben vorige week besloten dat de snelweg tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop wordt verbreed. De ondernemers vinden dat de extra rijstrook tot aan Asten nodig is. Ze worden hierin gesteund door de gemeente Asten.



Economische groei

De ondernemers geven aan dat het gebied rondom Eindhoven en Helmond economisch op volle toeren draait en dat ook rond Venlo en Venray de economische en logistieke activiteiten groeien. Zij vinden dat de verbreding tot Asten noodzakelijk is en dat er aanpassingen bij knooppunt Zaarderheiken (Venlo) nodig zijn om de economische toegevoegde waarde van de regio ook na 2030 te waarborgen.



Het gezamenlijke bedrijfsleven brengt de A67 juist nu weer onder de aandacht van de Kamerleden omdat de Tweede Kamer komende donderdag vergadert over de investeringen in infrastructuur. Uit cijfers van TLN en evofenedex blijkt dat de verlieskosten voor het bedrijfsleven op de snelweg 5,2 miljoen euro per jaar bedragen.