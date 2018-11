CDA wil fusieplannen Nuenen-Eindhoven definitief afblazen, SP afwachtend

NUENEN - Niet uitstellen, maar afblazen. Wat het CDA in Provinciale Staten betreft, wordt er een streep gezet door de plannen om Nuenen en Eindhoven te laten fuseren. Nico Heijmans, fractievoorzitter van de SP, wil niet zover gaan. Hij vindt het verstandig om het herindelingsadvies aan te houden, al sluit hij niet uit dat het samengaan alsnog wordt voorkomen.

Eerder deze vrijdag werd bekend dat het dagelijks bestuur van de provincie het herindelingsadvies Nuenen-Eindhoven wil aanhouden en Provinciale Staten vraagt om dit op 7 december te bekrachtigen. CDA-Statenlid Marcel Deryckere: "Het besluit toont aan hoe wankel de argumentatie is." Gebrek aan bestuurskracht mag geen reden zijn om gemeente te dwingen te fuseren.



'Gedputeerde kat in het nauw'

De uitspraken van Deryckere passen in het straatje van Peter van Leeuwen. Hij is de fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad van Nuenen, W70. "Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings verwijt ons een gebrek aan bestuurskracht en traag handelen. Nu geeft ze zelf het slechte voorbeeld." Peter van Leeuwen moet lachen om het besluit van het dagelijks bestuur van de provincie om het herindelingsadvies Nuenen-Eindhoven aan te houden.



Loco-burgemeester Ralf Stultiëns laat weten dat de gemeente Nuenen het 'ten zeerste betreurt' dat het besluit over de mogelijke fusie met Eindhoven wordt uitgesteld. De gemeente Eindhoven gaat er inhoudelijk niet op. Ze neemt kennis van het besluit en zal zich onverminderd constructief blijven inzetten voor versterking van de regionale bestuurskracht en de samenwerking in de regio, zo staat in een persbericht.



'Nieuw konijn uit de hoed'

W70's fractievoorzitter Van Leeuwen vindt dat hierop moet worden ingezet, zonder een van bovenaf opgelegd fusie met de gemeente Eindhoven. "Spierings tovert elke keer weer een nieuw konijn uit de hoge hoed. Dit is belachelijk. Het zou zomaar kunnen zijn dat het presidium met daarin een aantal fractievoorzitters van Provinciale Staten maandag al besluit het advies aan te houden. Dan hoeft hierover vrijdag niet meer vergaderd te worden. Dat is misschien ook een uitkomst voor coalitiepartij SP, waarvan de laatste tijd duidelijk werd dat die zo goed als zeker tegen gaat stemmen. Mogelijk gaat ook meespelen dat er volgend jaar verkiezingen zijn voor Provinciale Staten, waardoor de situatie weer anders kan zijn."

'Alleen maar afwachten'

Ralf Stultiëns is evenmin blij met aangekondigde besluit: “Maandenlang wordt toegewerkt naar 7 december als de dag waarop het besluit wordt genomen over het herindelingsadvies. En nu, een week voor die dag, wordt het provinciebestuur gevraagd dit advies aan te houden. We willen hierover geen waardeoordeel vellen, maar betreuren het wel. Verder kunnen we alleen maar afwachten.” Mocht PS instemmen met het verzoek van Spierings, dan kan de hele procedure nog maanden langer gaan duren.

De gemeente Eindhoven laat in haar reactie ook nog weten dat ze tijdens die eventuele procedure welwillend meewerkt aan het herindelingsproces onder regie van de provincie.



'Mogelijk toch spanning'

Gerda Hekker is 'gematigd blij.' Zij is voorzitter van het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig. "We hadden gehoopt dat we vrijdag bij het afblazen van de fusie de champagneflessen konden openen. Maar nu blijft er mogelijk toch spanning staan op deze discussie en dus ook, haha, op de kurken. Maar voor mij staat uitstel gelijk aan afstel. Ik blijf positief: er is de afgelopen tijd niet voor niets zoveel weerstand ontstaan."

Bij een aantal plaatsgenoten ging de vlag bij wijze van spreken al uit. "Ik ben reuze blij", zei een man uit Nuenen. "Mijn vrouw en ik hebben elkaar een high five gegeven. Volgens ons is de gemeente goed in staat om bijvoorbeeld zorg te verlenen."