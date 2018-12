Rico Verhoeven trekt drie uur uit om handtekeningen te zetten tijdens zijn fandag

Zeker 75% van de fans waren kinderen. Zij kregen een VIP-behandeling van de reus in Halsteren. Zo kregen ze de beste plekken bij persconferentie die Rico halverwege hield, want ja dat moet de reus uit Halsteren ook vaak doen, vragen van de pers beantwoorden. Na weer een overwinning wil media alles van hem weten. Vandaag had Rico zelf nieuws dat hij wereldkundig wilde maken.









Voordat Rico zijn nieuwtje met zijn fans deelde, gaf hij nog een voorbeeld van een training. Samen met zijn trainer liet hij zien hoe een training op zijn niveau eruit ziet. Veel aanwezigen waren blij dat de trainer en niet zij de klappen hoefden op te vangen.





Behalve rake klappen uitdelen, kan Rico ook erg boeiend vertellen. Ademloos werd geluisterd naar de ervaringen, tips en grappige verhalen van de kickbokser. Hij vertelde over het uitstapje naar de filmwereld die maakt. Misschien schuilt er ook wel een quizmaster in hem, want een vragenspel over zijn leven bleek groot succes.





Op het einde van de fandag trok Rico er drie uur voor uit om handtekeningen te zetten. ( FOTO; Colling Beijk)



Dat de winnaars mochten shoppen in zijn 'kickboks' winkel, maakte het helemaal leuk. Als ultiem hoogtepunt ging een kind naar huis met gesigneerde kickbokshandschoenen.

De onderhoudende Rico liet zijn fans bijna vergeten dat hij nog een scoop te melden had. In de persconferentie maakte hij trots bekend dat hij een plek krijgt in Madame Tussauds in Amsterdam.

LEES OOK: Rico Verhoeven krijgt zijn evenbeeld in Madame Tussauds [VIDEO]

Achteraf waren de bezoekers, jong en oud, onder de indruk van Rico. Niet eens vanwege zijn topsportkwaliteiten maar vooral over zijn toegankelijkheid en omgang met kinderen. "Hij is de Frans Bauer van de vechtsport", zei een bezoeker nadat hij een handtekening had gekregen. Ook handtekeningen uitdelen verhief Rico tot topsport. Hij trok er maar liefst drie uur voor uit om zijn naam te schrijven en op de foto te gaan.