Prodrive hervat productie na verwoestende brand: 'We hebben veel spullen kunnen redden'

SON - Prodrive krabbelt langzaam weer op na de grote brand die zaterdagmorgen een van de panden op industrieterrein Ekkersrijt in Son verwoestte. De productie is voor een deel hervat, de rest wordt volgens het bedrijf deze week trapsgewijs opgestart. "We hebben heel veel dingen kunnen redden uit het gebouw, van machines tot onderdelen, van meubels tot kantoorartikelen", verklaart een woordvoerder van Prodrive zondag.

Het bedrijf is nu vooral bezig de schade tot een minimum te beperken. "De meeste werkplekken zijn inmiddels verplaatst naar andere gebouwen van het bedrijf. De eerste medewerkers kunnen daar nu aan de slag en zijn alweer begonnen. Ook hebben we onze servers volledig kunnen herbouwen”, legt een woordvoerder uit.

LEES OOK: Miljoenenschade na brand Prodrive, gebouw volledig verwoest [DRONEBEELDEN]

Het bedrijf is zaterdagnacht bezig geweest om de werkplekken te verplaatsen. Het vuur is boven in het gebouw begonnen. Meer details over de oorzaak zijn er nog niet, stelt het bedrijf. In materieel opzicht is de schade volgens Prodrive aanzienlijk. Een team van experts inventariseert momenteel hoe groot dat precies is.

Alarm

Er doen geruchten de ronde dat voorafgaand aan de verwoestende brand bij Prodrive drie maal het alarm is afgegaan maar dat daar niet op is gereageerd door het beveiligingsbedrijf. Verschillende bronnen bij de brandweer en Prodrive laten dat aan Omroep Brabant weten. Prodrive zegt dat daar nog geen nieuws over is. "Er wordt door experts een volledige chronologie gemaakt met alle betrokken bedrijven", aldus een woordvoerder zondag.

Brand

Op het moment van de brand was er niemand in het pand aanwezig. De brand brak zaterdagochtend rond vier uur uit. De brandweer heeft de hele dag van buitenaf geblust. Van binnenuit blussen was geen optie in verband met instortingsgevaar. Er waren explosies na de brand en die hebben een enorme scheur veroorzaakt. Het gebouw is aan de achterkant gedeeltelijk ingestort.