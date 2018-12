Meisje (17) dat zwaargewond werd achtergelaten na ongeluk is overleden

ROSMALEN - Het meisje van 17 uit Rosmalen dat zaterdagnacht werd aangereden door een auto in Den Bosch, is zondagnacht in het ziekenhuis overleden. Dit laat de politie maandagochtend weten. Het meisje werd aangereden op De Harendonkweg. De automobilist reed na het ongeluk door. Het meisje zat op het Rodenborch-College in Rosmalen. Op de school heerst 'diepe rouw', laat rector Marjo van IJzendoorn weten.

De verslagenheid op de school is volgens de rector 'onbeschrijflijk groot'. Alles wordt volgens haar in het werk gesteld om leerlingen zo goed mogelijk op te vangen. "Daarbij gaan onze gedachten natuurlijk vooral uit naar de nabestaanden."

Verdachte had bij aanhouding gedronken

Zondag werd een 37-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij is de eigenaar van de auto, een donkere Volkswagen Golf, die bij het ongeluk betrokken was. Volgens de politie bleek bij zijn aanhouding dat hij had gedronken. De politie gaat ervan uit dat hij de auto bestuurde. Of hij op het moment van het ongeluk had gedronken, kan de politie nog niet zeggen.

Er is bloed afgenomen om dit te onderzoeken. In de auto van de man werd ook een kleine hoeveelheid wiet gevonden. De verdachte zit nog vast.

Geschept bij het oversteken

Het meisje stak rond kwart voor vier zondagochtend vroeg De Harendonkweg over toen ze werd geschept door de auto. Terwijl getuigen zich over haar ontfermden, ging de bestuurder van de auto er met hoge snelheid vandoor in de richting van de Sint Teunislaan.

Het slachtoffer was buiten kennis en werd in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Daar is ze in de nacht van zondag op maandag overleden.

De verdachte werd aangehouden toen agenten hem zagen rijden op de Slagendreef. Hij reed in een donkere Golf met een beschadigde zijspiegel. Het rijbewijs van de man werd ingenomen.

De precieze toedracht van het ongeluk wordt door de politie nog onderzocht. Zondag werd op de plek van het ongeluk al uitgebreid onderzoek gedaan. Ook is de auto van de verdachte in beslag genomen. Camerabeelden uit de omgeving worden bekeken en de politie spreekt met getuigen.