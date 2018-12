Iedereen wil de gedumpte hond uit Tilburg adopteren, maar voorlopig blijft hij in het asiel

Dieren Opvang Centrum Tilburg wil alleen zeggen dat de hond bij hun is. "De komende twee weken is de hond nog gewoon van de eigenaar. Misschien is de hond wel door iemand achtergelaten, die de eigenaar niet is." Ook de verplichte chip is geen garantie. " Je moet de chip registreren en een hond kan later doorverkocht zijn."

Eenzame vastgebonden hond in Tilburg.(Foto: Lowie Boer)

"Het kan ook nog zo zijn dat de baas helemaal niet op de hoogte is van wat er gebeurd is", licht een woordvoerder van het asiel toe. "Daarom houden we altijd twee weken stilte aan waarin meer duidelijk moet worden over de achtergrond van een dier." Of de baas al gevonden is wil het asiel niet zeggen.

Meest gedumpte huisdier

"Dat er vaker katten dan honden worden achtergelaten door de baas zit vooral tussen de oren", zegt woordvoerder Dik Nachtegaal van de Dierenbescherming. "Honden worden nog net zo vaak gedumpt als voorheen."

Dat het lijkt dat katten vaker achtergelaten worden zit in een verschil van beleving. Er denkt zelden iemand bij een loslopende kat dat die geen baas heeft. Een loslopende hond zonder baas in de buurt roept meteen vraagtekens op", legt Dik uit.

De overheid en dierenopvangdiensten proberen al jaren mensen bewust te maken van de verantwoordelijkheid die de aanschaf van een dier, ook vissen konijnen en hamsters, met zich meebrengt. "Helaas zien we in de asiels geen afname van het aantal dieren", voegt Dik er wat somber aan toe. "Katten hoeven nog steeds niet verplicht gechipt te worden, dat helpt natuurlijk niet."

In Brabant is er dit jaar één soortgelijk gelijk geval geweest waarin een hond aan een paal werd achtergelaten. Daar werd in Soerendonk een hond aan lantaarnpaal gevonden.

Andere zaken

Een hond in het bos vastbinden is net zo strafbaar als het achterlaten van een huisdier in een drukke omgeving met de intentie dat het dier ergens opvang krijgt. Het valt allemaal onder dierenmishandeling. Toch is er dierenmishandeling en dierenmishandeling. Brabant kende afgelopen jaar enkele grove mishandelingen die het nieuws haalden:

Zo werden dit jaar twee Helmonders veroordeeld voor het vermoorden van een puppy. Ze sloegen de jonge Stafford met parasolvoet en staken in op de viervoeter. Vervolgens gooiden hem met een steen om de nek het kanaal in. Aanleiding was dat de puppy gehapt had naar het kind van de mishandelaars. Ze kregen een taakstraf.

Afgelopen voorjaar werd door toeval een hondje gered uit een vuilniswagen in Eindhoven. De hond was in een zak weggegooid in een ondergrondse afvalcontainer. De bazin werd gevonden en aangehouden.

Het hondje zat in de vuilniswagen en werd daar in goede gezondheid uitgehaald.

In Hoogerheide had een hond ook beschermengeltje. Kilometers werd het dier achter een trike gesleept, hij raakte niet levensgevaarlijk gewond. Zijn baas en bestuurder van de motor op drie wielen was dronken.

Overigens werden niet alleen de gebruikelijke huisdieren dit jaar achtergelaten. Varkens haalden twee keer het nieuws omdat ze zonder baas zaten. H et bekendst werden Spek en Lapje die naar een opvang werden gebracht. Maar liefst 140 potentiële nieuwe bazen wilden ze overnemen. Ook een stel minivarkentjes die gevonden werden in Mill door een boswachter kregen een nieuw huis.