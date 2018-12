Deel dit artikel:













Verwoesting na brand bij Prodrive is zo groot, dat de oorzaak waarschijnlijk nooit te achterhalen is Brandweer kijkt naar de ravage die de brand heeft aangericht (Foto: Sem van Rijssel)

SON EN BREUGEL - De grote brand bij Prodrive in Son is zo verwoestend geweest, dat het waarschijnlijk onmogelijk is om de oorzaak te achterhalen. Volgens de politie is de brand echter niet aangestoken. "Er is geen enkele indicatie dat een strafbaar feit zou zijn gepleegd", meldt een politiewoordvoerder.

Geschreven door Eva de Schipper

Zowel de brandweer als politie doet geen onderzoek meer naar de oorzaak van de brand. "Er is daar waarschijnlijk niets meer te vinden wat de oorzaak kan achterhalen", vertelt Wally Paridaans van de brandweer. LEES OOK: Grote brand verwoest gebouw Prodrive, pand op industrieterrein in Son deels ingestort Helemaal verwoest

Het uitgebrande gebouw is een kantoorpand waar deels ook productiewerk werd verricht. Een deel van de productie is verhuisd naar andere panden, maar de schade is aanzienlijk en zal in de miljoenen euro's lopen. Er stonden servers van Prodrive en er lagen onderdelen opgeslagen die voor de productie werden gebruikt. LEES OOK: Foto's leggen enorme brand bij Prodrive op industrieterrein in Son vast Conclusie trekken

Er is volgens de politie dus geen sprake van brandstichting. "Maar voor 100 procent uitsluiten kunnen wij het nooit. Je hebt te maken met omstandigheden en feiten en alles bij elkaar opgeteld moet je een conclusie trekken", legt de politiewoordvoerder uit. "Dit wil niet zeggen dat als er in de toekomst iemand zich meldt met een verhaal, dat we dat niet natrekken."