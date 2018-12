OM zet vervolging verdachten burgemeesterslek Den Bosch door

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie zet de rechtszaak door tegen de twee verdachten rondom het burgemeesterslek in Den Bosch. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt. Na het verwijderen van telefoongegevens van een BD-journalist, blijft volgens justitie voldoende bewijs over.

Jack Mikkers is sinds oktober vorig jaar de nieuwe burgemeester van de gemeente Den Bosch. Toch was hij niet de eerste keuze van de vertrouwenscommissie van de Bossche gemeenteraad. Er kwam naar buiten dat zij liever Jan Hamming zou hebben gewild. Deze vertrouwelijke informatie is gelekt naar het Brabants Dagblad.



Rel

Bij het onderzoek naar het lek, verzamelde justitie ook telefoongegevens van BD-journalist Jos van de Ven. Dit zorgde voor veel ophef. Justitie gaf toe dat dit fout was en verwijderde de gegevens. Ondanks dat, blijft volgens het OM nu dus voldoende bewijs over voor een zaak.



Het OM verdenkt raadslid Sjef van Creij en voormalig wethouder Jos van Son van lekken. Van Creij was lid van de vertrouwenscommissie en zou de informatie hebben doorgespeeld naar de wethouder. Van Son zou dit vervolgens gelekt hebben naar het Brabants Dagblad.



Ex-wethouder Van Son is blij dat er na maanden duidelijkheid is, zo laat hij via zijn advocaat weten. "Hij ziet het strafproces met vertrouwen tegemoet."



Wanneer de rechtszaak zal plaatsvinden, is nog niet bekend.