Geen stiekem gedoe meer voor Michelle en Maarten (Boer zoekt Vrouw): ‘De gordijnen mogen open!'

Zondagavond was in de reünie-aflevering van het programma Boer Zoekt Vrouw te zien dat de twee nog steeds smoorverliefd op elkaar zijn. Maarten is blij dat de aflevering is geweest en het hoge woord er nu uit is, want hij vond het lastig om hun liefde geheim te houden. “We hadden het wel aan een klein groepje mensen verteld. Maar dit nieuws wil je het liefst gelijk met iedereen delen”, vertelt hij.

LEES OOK: Missie geslaagd: Steffi en Michelle hebben de liefde gevonden in Boer Zoekt Vrouw

Michelle reageert hierop door te zeggen dat ze een heel plan moesten bedenken als ze elkaar onopgemerkt wilden zien. “Als Maarten naar mij kwam had ik de poort alvast open gezet, reed hij de schuur van mijn broer in, ging de schuur gelijk dicht en kwam hij via een deurtje in de dierenweide om vervolgens bij mij aan te komen”, zegt ze. “En als ik naar Maarten ging, liep ik met een doek over mijn hoofd zodat de mensen die bij Maarten in de buurt wonen mij niet herkenden.”

Nu mogen we eindelijk leuke dingen doen, de druk is eraf.

Eén keer ging het toch bijna mis toen het buurmeisje van Michelle Maarten per ongeluk zag. “Toen verzonnen we maar dat dat nog was tijdens de logeerweek. Gelukkig kwamen we er toen goed mee weg”, zegt Michelle. De twee vertellen dat het daarna niet meer mis is gegaan.

Druk op de relatie

In 2009 was Peter van den Boogaard uit Aarle-Rixtel een van de boeren die in het programma op zoek was naar liefde. Volgens hem kunnen de twee zich nu opmaken voor een groot mediacircus. Tot nu toe heeft de media-aandacht volgens Maarten nog geen druk gezet op de relatie. “We hebben nu al zo veel tijd samen doorgebracht zonder de buitenwereld erbij”, zegt hij.

De druk die op de relatie lag is er nu juist af volgens Michelle. “Er ligt wel een bepaalde druk op je relatie als je het geheim moet houden en je alleen maar binnen mag zitten. Nu mogen we eindelijk leuke dingen doen met familie en vrienden, dus die druk is eraf.”

Bepaalde meningen van mensen waren soms echt kwetsend.

Wel heeft Michelle wat moeite met het commentaar van mensen dat ze over zich heen krijgt. “Bepaalde meningen van mensen waren soms echt kwetsend en dat heeft me wel geraakt. Mensen mogen wel wat liefdevoller met elkaar omgaan.”

Hoewel ze dit van te voren wist, wilde ze er wel voor gaan. “Ik had alles redelijk op de rit en ik was trots op mezelf na alles wat ik bereikt had. Het kon me niet meer schelen wat andere mensen ervan zouden denken. Dus ik gaf me op.” Michelle vertelt dat het commentaar haar en de relatie wel sterker heeft gemaakt. “Nu kunnen we alles aan.”









Samenwonen en kinderen

In de uitzending van zondagavond was te zien dat Maarten al snel wil gaan samenwonen. “De koffers worden zo langzamerhand klaargezet en we zijn al een beetje aan het kijken wat wel en niet meegaat”, zegt Maarten. Michelle voegt hieraan toe: “Het is ook de bedoeling dat er ooit kleine hummeltjes rondlopen. Maar eerst samenwonen.”

LEES OOK: Een en al liefde bij boerinnen Steffi en Michelle in Boer Zoekt Vrouw

Als ze straks samenwonen, is het wel de bedoeling dat ze beiden hun eigen ding blijven doen qua werk. Het was volgens Michelle niet per se de bedoeling dat haar nieuwe geliefde haar zou helpen in de champignonkwekerij. “Ik hou anders wel van champignons”, zegt Maarten. “Maar het was geen onderdeel van de selectieprocedure”, reageert Michelle lachend.