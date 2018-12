Deel dit artikel:













Foutje bedankt: gratis parkeren zorgt voor bijna 70.000 euro schade in Den Bosch Parkeergarage Den Bosch. (foto: archief).

DEN BOSCH - Een prettige verrassing voor iedereen die dit weekend nog even snel wat Sinterklaasinkopen deed in Den Bosch. Zij konden gratis parkeren in het centrum door een storing. De gemeente liep in totaal 67.500 euro mis.

Geschreven door Raymond Merkx

Voor je je auto snel gratis weg denkt te kunnen zetten: de storing is inmiddels weer verholpen. Dat betekent dat je weer gewoon moet betalen. Het hoge schadebedrag komt doordat het vanwege het naderende Sinterklaasfeest erg druk in de garages was. Vijf dagen

De problemen begonnen donderdag en duurden tot en met maandagochtend. Het probleem speelde bij alle gemeentelijke garages en ook bij P+R parkeergelegenheden. De automaten werkten niet, waardoor mensen zonder te betalen uit konden rijden.



Waarom de automaten ineens zo vrijgevig waren, is nog onduidelijk. Dat wordt onderzocht.