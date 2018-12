Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











In de kerstboom op de Parade kunnen straks dankbaarheidsbriefjes opgehangen worden

DEN BOSCH - In de reusachtige kerstboom op de Parade in den Bosch, kunnen tijdens het Bosch Winterparadijs ‘dankbaarheidsbriefjes’ worden opgehangen. Dat vertelt Jan de Wit van de gemeente Den Bosch. “We gaan kerstballen verkopen voor het goede doel en in zo’n bal kan een dankbaarheidsbriefje worden gestopt. De briefjes, de boodschappen, de bedankjes worden dan vermeld in de missen in de kerken in Den Bosch en hier op de Parade.”

Geschreven door Rob Bartol

De boodschappen in de kerstbal zijn de vervanger van Joris z’n kerstboom en ook een enclave van bezinning tussen het vertier en amusement op de Parade. Vandaar ook het thema: Dankbaar, dromen en doen Muzikaal wordt het Bosch Winterparadijs zaterdag geopend door de winnaar van The Voice Senior: Jimmy Bellmartin uit Vught. Donatie van kerstbomen

De boom is er nog niet, maar Dave de Lange vertelt dat hij zeker komt en ook nog van heel dichtbij. “De kerstboom komt hier uit de buurt. Hij komt uit Den Dungen en dat is heel duurzaam. Geen honderden kilometers rijden met een vrachtwagen, maar een boom uit de achtertuin van Den Bosch.” Ook komt er nog een donatie van kerstbomen vertelt De Lange. “We krijgen heel veel bomen die op de Margriet Winterfair hebben gestaan die we eigenlijk ‘hergebruiken’ op De Parade.” Nu keihard werken

Na een lange hete zomer vol verhitte debatten viel pas eind oktober het besluit, om toch iets op de Parade te gaan doen. Het geld daarvoor werd bijeengebracht door ondernemers en de gemeente. Een paar dagen geleden werd een presentatie gehouden hoe De Parade ingevuld gaat worden en nu wordt er al volop gebouwd. Toch een soort haastklus, maar Jan van de Broek heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. “Het ligt op schema, het moet op schema liggen anders gaan we het niet halen.” Het Bosch Winterparadijs: van 8 december tot en met 6 januari 2019 op De Parade