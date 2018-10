Kogel door de kerk: Den Bosch krijgt toch zijn winterevenement, mét of zonder kerstboom

Het winterparadijs in Den Bosch gaat door! (Foto: Henk van Esch)

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch laat dinsdag weten dat de stad tóch zijn winterevenement krijgt onder de rook van de Sint Jan. Na veel gedoe, gekrakeel en de nodige kritiek is de kogel door de kerk en kunnen er eind van het jaar toch rondjes geschaatst en poffertjes gegeten worden op de Parade.

Dit is het resultaat van een overleg dinsdagochtend met verschillende partijen in de stad. De gemeente houdt zelf de regie over het evenement en heeft een aantal partijen gevraagd voor het 'fysieke programma' zoals een ijsbaan, de horeca en poffertjeskraam te zorgen.

Ook gaat de gemeente het evenement financieel steunen met in ieder geval 30.000 euro, aangevuld met een bedrag 'dat ieder jaar voor de kerstboom en aankleding door ons wordt betaald'. De hoogte van dit bedrag is niet bekend. Het winterevenement staat van 8 december (voorlopige startdatum) tot en met 6 januari op de Parade. De thema's: Dankbaarheid, Doen en Dromen. Inspiratie genoeg zullen we maar zeggen.

LEES OOK: Den Bosch dubbel gepakt: geen Winterparadijs, dan ook geen Joris Kerstboom op de Parade

De kerstboom 2.0 van Theo Bonte

Een alternatief voor de afwezige Joris' Kerstboom, is de kerstboom 2.0 van Bosschenaar Theo Bonte. De boom zou vanaf 7 december in de Busschietersstraat moeten komen staan zodat mensen er foto's en berichtjes in kunnen hangen. De gemeente staat positief tegenover dit idee en heeft Theo uitgenodigd voor een gesprek op het Stadskantoor.



LEES OOK: Den Bosch krijgt toch winters evenement en een alternatief voor Joris' Kerstboom