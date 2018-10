Den Bosch krijgt toch winters evenement en een alternatief voor Joris' Kerstboom

DEN BOSCH - Den Bosch krijgt alsnog een winterevenement én er komt een alternatief voor Joris’ Kerstboom. Dit is donderdag bekend gemaakt. Over een winters festijn gaat de gemeente afspraken maken met een aantal partijen. De kerstboom 2.0, zoals een aantal inwoners hun idee noemen, komt in de Busschietersstraat.

Ze willen rondom de boom, die in het stadsdeel Orthen moet komen, allerlei activiteiten organiseren, inclusief een kerstmarkt, kaarslicht en muziek. De initiatiefnemers hopen op steun, in de vorm van een kleine geldelijke bijdrage, en, van ondernemers die willen meewerken, een kraam op de kerstmarkt. Het is niet bekend of ze hierover al gesproken hebben met de gemeente. De raadsfractie van de PvdA heeft burgemeester en wethouders al gevraagd dit idee te ondersteunen.

Kerstgedachten uiten bij boom

Jarenlang konden mensen op De Parade in Den Bosch tijdens de kerstperiode boodschappen, groeten of andere berichten in een boom achterlaten voor hun dierbaren. In ‘Joris’ Kerstboom’, een tv-programma van KRO-NCRV, liet Joris Linssen mensen over hun kerstgedachte praten. De omroep trok de stekker hier onlangs uit nadat burgemeester en wethouders van Den Bosch hadden besloten te stoppen met het jaarlijkse winterevenement.

Het besluit leidde tot veel kritiek, in politiek Den Bosch, maar ook en vooral onder de bevolking. Als gevolg hiervan werd maandag, geïnitieerd door de gemeente, een overleg ingelast met vertegenwoordigers van Hotel Overleg, Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch (SOCH), Ondernemingsvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch, Koninklijke Horeca Nederland, burgemeester Jack Mikkers en wethouder Mike van der Geld. Allen betreurden het schrappen van Joris' Kerstboom én dat de stad het zonder winterevenement zou moeten doen. Er is toen besloten om met externe partijen aan een alternatief plan te gaan werken.



'Dankbaarheid, doen en dromen'

Deze donderdag is volgens de gemeente 'met veel passie en enthousiasme' verder gepraat over een winterfestijn. Begin volgende week moet duidelijk worden wat de financiële en organisatorische consequenties zullen zijn. Twee dingen staan vast: de Parade mag tijdens de kerstperiode niet leeg staan en het 'Winterparadijs 2018' krijgt als thema dankbaarheid, doen en dromen.



Het zal Theo Bonte als (kerst)muziek in de oren klinken. Hij en een vriendin van hem, Laura Dekker, kwamen woensdag op het idee om vanaf 7 december in een boom op de Busschietersstraat foto's of teksten te laten ophangen. "Toen ik vanmorgen wakker werd, vroeg ik me wel af waaraan ik begonnen ben. Ik dacht via Facebook vijftig reacties te krijgen, maar het is echt overweldigend. Ik krijg steeds meer bijval. Het laat zien dat de stad zoiets hard nodig heeft."

'Echt verschrikkelijk'

"Het zegt ook genoeg over de saamhorigheid in Den Bosch. Ik vind het ook fijn dat de Partij van de Arbeid het heeft opgepakt. Het kan toch niet zo zijn dat Den Bosch het zonder kerstevenement moet stellen, een stad met zo'n decor als de Parade. Zelfs het kleinste dorp heeft er tegenwoordig een. Dat knaagt bij iedereen, dat voel je gewoon. Dit is echt verschrikkelijk."



Bonte beseft dat er een vergunning nodig is en hij hoopt dat de gemeente zich soepel opstelt, omdat de tijd begint te dringen. De Bosschenaar, een groot liefhebber van Kerstmis, benadrukt overigens dat het om eenmalig actie van hem gaat en dat hij blij is dat de gemeente achter de schermen toch bezig is met een winterevenement. "Je moet ons initiatief dan ook niet zien als een middelvinger in de richting van de gemeente", zo verduidelijkt Bonte.