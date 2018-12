Slachtoffer woningbrand Eindhoven zit nu in de cel

EINDHOVEN - De man die vorige week woensdag samen met zijn drie kinderen gewond raakte bij een brand in hun huis in Eindhoven, zit vast. De politie arresteerde hem een dag na de woningbrand aan de Ravensdonk, omdat ze rekening hield met brandstichting.

Afgelopen maandag werd de Eindhovenaar voorgeleid bij de rechtbank in Den Bosch. Die besloot hem twee weken langer in de gevangenis te houden. Het is niet bekend hoe het met de kinderen is en door wie en waar ze worden opgevangen. De politie liet al snel weten dat ze, in het belang van het gezin, het onderzoek en in verband met de privacy van de familie zeer terughoudend is met het delen van informatie.

Gered via zolderkamerraam

De brand brak die morgen rond kwart voor acht uit. De slachtoffers moesten via het raam van de zolderkamer worden gered. Ze werden onder begeleiding van de politie naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Dit was nodig, omdat het vervoer snel en veilig moest verlopen.

Mogelijk is de brand ontstaan in een bank in de woonkamer van het huis. De brandschade viel relatief mee; de meeste problemen werden veroorzaakt door de rookontwikkeling.