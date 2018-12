Project X: 'Hou uw kinderen thuis', zegt burgemeester van Katwijk tegen alle ouders

Nu is het nog rustig in het Brabantse Katwijk

KATWIJK - De burgemeester van Katwijk, Wim Hillenaar, doet een beroep op ouders van kinderen die van plan zijn naar het Project X-feest te komen in het dorp: "Overtuig uw kinderen dat ze vrijdagavond op een veel leukere manier kunnen doorbrengen dan in een Brabantse politiecel." De uitnodiging van de 15-jarige Noor voor haar verjaardagsfeestje, werd gekaapt en openbaar op Facebook gezet, waardoor veel mensen van plan zijn daar naartoe te gaan.

"Blijf thuis. Er is geen feest, er komt geen feest en er wordt strikt gehandhaafd!", schrijft Hillenaar op de website van de gemeente. De burgemeester roept jongeren op om vrijdagavond niet naar Katwijk, een klein dorp in zijn gemeente, te komen. De 15-jarige Noor nodigde haar vriendinnen via een Snapchat uit voor haar verjaardag, maar die snap werd onderschept en door onbekenden via sociale media verspreid. Veel mensen gaven aan naar het feest te willen komen.

LEES OOK: Bewoners Katwijk voorbereid op Project X-feest: 'Mensen verplaatsen auto's en houden deuren op slot'

Strikte handhaving

"Welke maatregelen de gemeente neemt, wordt alleen gecommuniceerd 'indien dit noodzakelijk is'", aldus de burgemeester. Hij geeft aan in contact te staan met het Openbaar Ministerie over de zaak: "Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat er strikt zal worden gehandhaafd."

LEES OOK: Compleet gezin van 15-jarige Noor ondergedoken na Project X-ophef in Katwijk

Woensdag meldde de burgemeester ook al dat mensen van buiten Cuijk die 'met verkeerde bedoelingen' naar Katwijk komen, zullen worden tegengehouden.

In 2012 gebeurde hetzelfde met een Project X-feest in Haren (Groningen). Dat liep uit op rellen en vernielingen.