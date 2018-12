Bewoners Katwijk voorbereid op Project X-feest: 'Mensen verplaatsen auto's en houden deuren op slot'

Deel dit artikel:













KATWIJK - Bewoners uit het Brabantse Katwijk reageren bezorgd op het nieuws dat er mogelijk een Project X-feest wordt georganiseerd in hun dorp. Het gezin van de 15-jarige Noor, wiens verjaardagsuitnodiging dat Project X-feest dreigt te ontketenen, is inmiddels ondergedoken. Bang voor de mogelijk duizenden baldadige jongeren die vrijdagavond naar het dorp komen. Het meisje nodigde haar vrienden via Snapchat uit voor haar verjaardagsfeestje, maar die uitnodiging werd openbaar op andere social media gezet. "Het is van de zotte dat dat meisje hier de dupe van wordt."

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Volgens een van de bewoners maakt de buurt zich zorgen over de veiligheid, vanaf het moment dat bekend werd dat er plannen voor een Project X-feest zijn. "Sommigen hebben al gezegd dat ze hun auto ergens anders neer gaan zetten. Ik ga verder niks doen denk ik. Nou ja, misschien toch maar de deuren op slot houden." LEES OOK: Compleet gezin van 15-jarige Noor ondergedoken na Project X-ophef in Katwijk Wegen op slot

Een van hen hoopt daarnaast dat de maatregelen die de politie neemt, voldoende zijn. "Katwijk heeft maar drie toegangswegen, dus als je die afsluit moet het meevallen. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen deze kant op gaan komen." Een vrouw uit de buurt uit vooral haar zorgen over de ouderen uit het dorp. "Daarvan is het altijd maar bezien hoe dit soort dingen op hen overkomen." LEES OOK: Project X in Katwijk? Burgemeester: 'Er is geen feest en er komt geen feest' "Het is natuurlijk van de zotten dat die familie, die ik persoonlijk goed ken, nu de dupe wordt van die grap", vertelt een voorbijganger vanuit zijn auto. "Die mensen die dat hebben gedaan, zouden hun vrienden moeten zijn." Een ander vertelt weer: "Het is triest dat een meisje van 15 jaar dit moet meemaken en slachtoffer wordt van de misselijkheid en streken van anderen. Voor dat meisje is dit nog lang niet afgelopen."