IJsbeer werpt twee jonkies tijdens haar winterdutje, vader Henk weet van niks [VIDEO]

NUENEN - IJsbeer Frimas is in Dierenrijk in Nuenen bevallen van twee kleintjes. Zowel moeder als de jongen maken het goed. De vader van de jongen is ijsbeer Henk. Hij en Frimas zorgden al twee keer eerder voor een ijsbeertweeling in Dierenrijk: Noordje & Pixel en Nicky & Simone.

De jongen werden maandag 26 november in het binnenverblijf van de dierentuin geboren. Het eerste jong werd om 19.15 uur geboren. Het tweede jong volgde wat later, om 19.57 uur. Moeder en kleintjes blijven voorlopig samen in het binnenverblijf. De andere ijsberen, waaronder vader Henk, kunnen er niet bij.













Het geslacht van de twee jonge ijsbeertjes is nog niet bekend. Dit wordt pas duidelijk over over enkele maanden. De komende maanden zullen de jongen ook nog binnen blijven en komt er geen dierverzorger aan te pas. Als alles goed gaat, kunnen de twee jongen in het voorjaar van 2019 naar buiten.

Het gaat overigens niet altijd goed. Acht jaar geleden bleek moeder ijsbeer haar jongen te hebben opgegeten. Dierenrijk kwam hier pas laat achter, nadat op beelden de kleintjes al enige tijd niet gezien waren.

Winterslaap

Wat veel mensen niet weten is dat een vrouwelijke ijsbeer alleen in winterslaap gaat als ze zwanger is. Frimas verbleef daarom al een tijdje in een apart binnenverblijf voor haar ‘winterslaap’, al was het in dit geval meer een winterrust omdat er voor ijsberen in dierentuinen geen noodzaak is om echt te gaan slapen om energie te sparen. Er is immers genoeg voedsel voorhanden.

IJsberen zijn zeven tot negen maanden zwanger en krijgen dan meestal twee jongen.

