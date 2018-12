Katwijk blij met massale politie-inzet Project X: 'Het is hier nog nooit zo rustig geweest'

Ogenschijnlijk een avond zoals altijd in Katwijk. Maar wie goed oplet, ziet politieauto's of agenten in burger voorbij rijden. En dat alles om een uitnodiging voor een simpel feestje dat uit de klauwen liep. Inwoner Marieke Wijdeven is blij met de inzet: “Het is hier nog nooit zo rustig geweest, op wat agenten na. Fijn dat er zoveel politie is.” “Wel gek om door de politie verwelkomt te worden in je dorp", zegt Tom Hermanussen, een andere bewoner. "Hopen dat het zo stil blijft.”

Een 15-jarige inwoonster van het dorpje wilde haar vriendinnen via Snapchat uitnodigen voor haar verjaardag, maar onbekenden gingen er met het bericht vandoor. Zij plaatsten het openbaar op social media waarop honderden mensen aangaven te willen komen. Gevreesd wordt nu voor een Project X-feest zoals in 2012 ontstond in het Groningse Haren.

Controles

De politie houdt vrijdagavond rekening met alle mogelijk scenario's. Er rijden politiebusjes en - auto's rond maar de drie toegangswegen zijn, in tegenstelling tot eerdere plannen, niet afgesloten. Mensen die het dorp in willen, worden staande gehouden en moeten uitleggen waarom ze naar Katwijk komen.

Noodverordening

Ook laat de gemeente Cuijk weten dat vrijdag vanaf 18.30 uur een noodverordening van kracht is en dat de kernen Katwijk en Cuijk zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Door de noodverordening hebben de burgemeester, politie en andere instanties meer bevoegdheden om in te grijpen.

Benieuwd

"Uit nieuwsgierigheid kom ik even kijken", zegt een jongen vanuit zijn snelle BMW. "Ik verwacht dat vanavond met een sisser afloopt, maar heel eerlijk gezegd ben ik wel erg benieuwd. Vanavond kom ik weer terug denk ik." Dan geeft hij een peut gas en vliegt hij ervandoor.

Een man op een ladder schroeft nog even extra verlichting onder zijn afdak. "Zo kan ik ze beter zien aankomen", zegt hij. "Natuurlijk maak ik me zorgen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het zijn meestal raddraaiers die op dit soort sensatie afkomen."

Volgens de man op de ladder heeft de politie beloofd er alles aan te doen om de situatie in de hand te houden. "Maar je hoort wel eens rare dingen. Die jongen die net langs kwam gereden, dat is er zo eentje. Die komt vanavond als het donker wordt terug. Dan kunnen we onze borst wel natmaken. Vol verwachting klopt mijn hart."

