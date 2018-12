Edwin overleefde hartaanval dankzij defibrillator maar dieven stelen steeds meer van die apparaten

Vier jaar geleden kreeg Edwin tijdens een potje tennis een hartaanval. Hij kan het navertellen dankzij het kordate ingrijpen van twee andere tennissers. Zij begonnen meteen met reanimeren en gebruikten daarbij ook het AED-apparaat dat in het clubhuis van Tennisvereniging Terheijden hangt.

De afgelopen maand werden in Breda en Rucphen elf van die AED's gestolen. "Onbegrijpelijk en onverantwoord", vindt Marianne Spoelstra van de Hartstichting, "Stel je voor dat je zelf of je moeder een hartstilstand krijgt, dan zou een defibrillator je leven kunnen redden".

Elke minuut telt bij een hartstilstand, benadrukt Spoelstra. "Als je binnen 6 minuten start met reanimeren en een AED apparaat inzet, is de kans op overleven vijftig tot zeventig procent."

Navertellen

"We zouden net van kant wisselen op de tennisbaan toen ineens bij mij het licht uitging", zegt Edwin Koedijk op de plek waar het allemaal gebeurde. "De AED heeft mijn leven gered. Ik kan het navertellen dankzij dat apparaat. Daarom vind ik het belangrijk dat er voldoen defibrillators in Nederland zijn."

Marianne Spoelstra van de Hartstichting

Zes minuten zone

"Om op elke plek in Nederland binnen zes minuten te kunnen beginnen met een AED reanimatie zouden er 30.000 apparaten beschikbaar moeten zijn. Op dit moment zijn dat er 17.000 duizend", zegt Spoelstra. Zelf heeft ze in haar buurt een actie opgezet voor een 'Buurt AED'. Toen ze 1500 euro bij elkaar had, kwam er een apparaat dat 2500 euro kost. De resterende 1000 euro werd bijgelegd door de leverancier. De actie voor Buurt-AED's loopt nog steeds bij de Hartstichting.

Aanhouding

Wat betreft de diefstal van de AED's: de politie heeft in deze zaak vrijdag een 71-jarige Belg opgepakt in het Zeeuwse Rilland. Hij bood via Marktplaats twee AED's te koop aan waarvan eentje gestolen was in Etten-Leur. Met zijn aanhouding is mogelijk een reeks diefstallen van AED's in West-Brabant opgelost.