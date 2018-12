Complete PSV-gekte in Mexico: 'Het Mexicaans hart klopt sneller voor PSV'

EINDHOVEN - De populariteit van PSV in Mexico is ongekend. Afgelopen vrijdag keken naar schatting acht miljoen Mexicanen naar PSV-Excelsior. Ze zijn trots op de successen van Mexicaanse spelers in Eindhoven. En dat merkt ook Margriet Leemhuis, de Nederlandse ambassadeur in Mexico.

In het Midden-Amerikaanse land is sprake van PSV-gekte. Volgens Leemhuis bevordert de promotie van Nederland in Mexico. "Je moet toch uitleggen wat Nederland voor een land is. Als je dan zegt dat Nederland het land van PSV is, dan weten de mensen het wel."

Op straat lopen mensen in PSV-shirts, in alle soorten en maten. "Laatst zag ik ook iemand die prominent Philips op zijn shirt had staan. Daar zijn wij dan weer blij mee, want dat is goede promotie voor het bedrijfsleven."

Kroegen

Vooral de Mexicaanse avond van PSV, afgelopen vrijdag, viel goed in Mexico. De successen van spelers als Hirving Lozano en Erick Gutierrez worden op de voet gevolgd. "In alle restaurants en kroegen staat hier voetbal aan op televisie. Grote kans dat je als je gaat ontbijten je PSV live kan zien." Afgelopen vrijdag keken in Mexico naar schatting acht miljoen mensen naar de verrichtingen van PSV.

Ajax

De Nederlandse ambassadeur is zelf ook een groot voetbalfan. "Het mag eigenlijk niet, maar ik ben Ajax-fan. Maar ik ben wel een groot fan van jullie keeper Jeroen Zoet, die komt net als ik uit Veendam. Zoet volg ik op de voet en zo leiden toch weer alle wegen naar Eindhoven."