Locomotief met 'vierkante wielen' zorgt voor hoge trillingen langs spoor en scheuren in gebouwen

OISTERWIJK - De hoge trillingen langs het spoor in Oisterwijk, Dorst en Rijen worden vooral veroorzaakt door de Intercity direct die is uitgerust met een TRAXX-locomotief. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat ProRail heeft laten uitvoeren na de vele klachten van omwonenden langs de Brabantroute. Ook staat nu officieel vast dat er sinds 2017 meer trillingen zijn dan daarvoor.

De trein die veel van die overlast veroorzaakt is de reizigerstrein met aan de voor- én achterkant een zogeheten TRAXX locomotief. "Deze locomotief heeft zwaardere assen en meer wiel-onrondheid dan veel andere treinen", is de uitleg van ProRail. Dat laatste betekent dat de wielen niet helemaal rond meer zijn en dat levert dus extra trillingen op.

LEES OOK: Jenneke nummert de scheuren in haar huis: 'Oisterwijk is het nieuwe Groningen'

'Nieuwe Groningen'

De trillingen veroorzaken veel schade en hinder in de huizen naast het spoor. Onder andere in Oisterwijk hebben gebouwen grote scheuren in de muren. Ook slapen de bewoners er slecht door. “We zijn het nieuwe Groningen”, klinkt het daar.

Het trillen wordt vooral erger als de trein langs een spoorwegovergang rijdt. Er zitten hier volgens de onderzoekers verschillen in de ondergrond waardoor er een ‘extra oneffenheid’ ontstaat.

Overigens reed de TRAXX locomotief eerder ook al over de Brabantroute, maar toen ging het om een goederentrein met een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur. Nu gaat-ie met 140 kilometer per uur over het spoor.

Nog geen oplossing

De oorzaak is dus bekend, maar een oplossing laat nog even op zich wachten. De boosdoener, de TRAXX locomotief, zal pas in december 2022 worden vervangen door een nieuw type trein.

Tot die tijd zoekt ProRail, samen met NS, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenten naar andere oplossingen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het aanpassen van het materieel of trilling-werende maatregelen in de grond of bij de huizen.